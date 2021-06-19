Португалия — Германия. Прогноз «Фонбет»: Криштиану Роналду бьёт рекорды только на Венгрии

19 июня Португалия и Германия сыграют во втором туре группового этапа Евро-2020. Стартовый свисток на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене прозвучит в 19:00 мск. Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме Германия

В первом туре немцы уступили французам (0:1) и расположились на третьей строчке группы F. Команда Йоахима Лёва проиграла по делу, создав 1-2 опасных момента у ворота соперника и допустив немало ошибок у своих ворот. Счёт мог оказаться крупнее, но система VAR дважды зафиксировала офсайд после взятия ворот Германии.



Уже второй международный турнир подряд бундестим начинает с поражения — на ЧМ-2018 в первом туре проиграли мексиканцам. Тогда Германия стала последней в группе и позорно вылетела с турнира с двумя поражениями в трёх матчах.



Отборочный турнир на Евро-2020 немцы прошли уверенно — первое место, семь побед и одно поражение в восьми играх. В товарищеских встречах перед стартом турнира Германия сыграла вничью с Данией (1:1) и разгромила Латвию (7:1).

В какой форме Португалия

Действующий чемпион Европы выбился в лидеры группы F, крупно обыграв Венгрию (3:0) в первом туре. Криштиану Роналду забил свои 10-й и 11-й гол на чемпионатах Европы и стал лучшим бомбардиром в истории турнира — он уже пятый для португальца.



Португалия при пяти победах, двух ничьих и одном поражении заняла второе место по итогу отборочного турнира на Евро-2020 — группу выиграла Украина.



В двух товарищеских матчах португальцы сначала сыграли «по нулям» с испанцами, а затем уверенно обыграли израильтян (4:0).

Ориентировочные составы Германии и Португалии

Германия: Нойер, Хуммельс, Рюдигер, Гинтер, Гюндоган, Кроос, Гозенс, Киммих, Мюллер, Гнабри, Хаверц.



Португалия: Руй Патрисиу, Геррейро, Пепе, Диаш, Семеду, Б. Фернандеш, В. Карвалью, Данилу, Бернарду Силва, Диогу Жота, Роналду.

Португалия — Германия: статистика личных встреч

Команды играли друг с другом 18 раз: 10 побед одержала Германия, три — Португалия, а ещё пять встреч завершились вничью. В четырёх из пяти последних очных матчей немцы победили.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Португалия — Германия 19 июня 2021 года

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.80 (сделать ставку).



Обе команды находятся примерно на одном уровне. Португальцам предстоит первая серьёзная проверка на Евро-2020. По началу турнира стало ясно, что многие ведущие сборные относятся к играм группового этапа прагматично — в первую очередь важен результат, а именно три очка. Поэтому зрителей ждёт аккуратная игра со стороны обеих команд, которые будут искать единичные моменты для гола.



В трёх из пяти последних матчей Германии прошла ставка на тотал меньше 2.5. У Португалии за этот период была только одна такая игра, но против Испании — единственного равного по уровню соперника, в отличие от Венгрии, Израиля, Люксембурга и Сербии.



Португалия может рассчитывать и на ничью, ведь вряд ли Венгрия обыграет Францию и создаст конкуренцию в борьбе за первую-вторую строчки. А вот немцам нужна только победа, поэтому они пойдут вперёд. Но, судя по первому матчу с Францией, «идти вперёд» пока не очень получается — при 10 ударах по воротам был только один в створ.