Италия — Уэльс. Прогноз: Роберто Манчини не отдаст Бэйлу первое место в группе

20 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Италия — Уэльс. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами итальянцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех сборной Уэльса оценён экспертами в 8.70. А ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2020 Италия — Уэльс 20 июня 2021 года

Букмекеры считают, что матч 3-го тура чемпионата Европы Италия — Уэльс не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.21, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьёт Италия, сыграет коэффициент 1.15. Гол Уэльса оценён букмекерами коэффициентом 2.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.43.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Италия — Уэльс (20.06.2021)

На дворе лето, большинство европейских клубных первенств завершилось. Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесли на лето 2021 года. И большая часть группового этапа осталась позади. Остался третий тур. Исправлять ошибки больше некогда.



В воскресенье, 20 июня, программу третьего тура откроют два поединка, оба стартуют в 19:00 мск. В Риме на поле стадиона «Олимпико» сборная Италии примет сборную Уэльса. Обе команды здорово стартовали на чемпионате Европы, так что скучать не придётся.



Итальянцам выпал счастливый жребий провести все три встречи группового этапа в столице родной страны на стадионе «Олимпико». Власти города разрешили заполнять трибуны всего на 20 процентов от общей вместимости, но даже это серьёзная поддержка. Всё же звуковые эффекты ни за что не сравнятся с присутствием живых болельщиков.



Первую победу подопечные Роберто Манчини добыли без особых проблем, сборная Турции не сумела оказать никакого сопротивления (3:0). К финальному свистку преимущество хозяев по ударам составило 24 на 3, по попаданиям в створ — 8 к 0. А мячом они владели 63 процента игрового времени. Итоговый результат нисколько не удивляет.



Во втором туре Италия принимала крепкую сборную Швейцарии, которая в последние годы неплохо смотрится на европейской арене. Однако в тот день у швейцарцев не клеилось. Команды, конечно, мяч контролировали примерно равное количество времени, но моментов хозяева создали заметно больше, а реализацию показали отличную. Снова добились разгрома — 3:0.



Двумя уверенными победами итальянская команда гарантировала себе место в плей-офф Евро-2020. Ниже второй строчки ей уже не опуститься. Более того, для победы в группе А достаточно не проиграть в предстоящем поединке Уэльсу. Валлийцы имеют в активе четыре очка и в этом случае не обойдут конкурента.



Впрочем, у сборной Уэльса тоже есть отличные шансы на выход в следующую стадию. Как минимум второе место будет обеспечено в двух случаях. Во-первых, если Швейцария не сумеет обыграть Турцию. Во-вторых, если получится сыграть вничью с Италией. Вполне можно попробовать зацепиться за второй вариант.

Дело в том, что валлийцы тоже выглядят здорово. В первом туре утянули ничью у швейцарцев (1:1), хотя те смотрелись ничуть не хуже. А во втором туре по делу забрали три очка у Турции (2:0). Играли турки гораздо лучше, чем против итальянцев, но валлийцы действовали острее в атаке. Особенно во втором тайме.



Подопечные Роберта Пейджа, который заменяет попавшего в скандал Райана Гиггза, вполне могут дать бой сборной Италии. Мотивации у них будет даже побольше, да и итальянцев устроит ничья. И всё же мы отдаём небольшое предпочтение хозяевам. На их стороне не только уверенная игра, которую они сейчас демонстрируют, но и серьёзная поддержка болельщиков.



На наш взгляд, победа Италии по проценту владения мячом с форой (-21) за коэффициент 1.82 выглядит интересно. Играть в контроль мяча Роберто Манчини умеет, а сборная Уэльса пока что больше 37 процентов по этому показателю не набирала, хотя провела уже две встречи. Едва ли команда отойдёт от игры вторым номером и в этот раз. Форсировать события гостям нет смысла.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Италия — Уэльс 20 июня 2021 года

Сборная Италии первая среди остальных стран гарантировала себе место в плей-офф Евро-2020. А для победы в группе А достаточно не проиграть. У Уэльса мотивации чуть больше — чтобы выйти в следующую стадию, нужно заработать хотя бы одно очко. И всё же, на наш взгляд, валлийцы не отойдут от игры вторым номером, а итальянцы не станут отбывать номер.



Ставка: победа Италии по проценту владения мячом с форой (-21) за 1.82.