Россия — Дания. Прогноз «Фонбет»: созрели ли Дивеев и Сафонов для плей-офф Евро-2020?

21 июня в матче третьего тура группы B чемпионата Европы по футболу встретятся сборные Дании и России. Начало — в 22:00 мск. Сделать ставку на решающий матч сборной России можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме Дания

Датчане проиграли оба первых матча и занимают последнее место в турнирной таблице группы B, не набрав ни одного очка. Сначала сборная Дании проиграла команде Финляндии со счётом 0:1, а затем – бельгийцам (1:2).



На этом турнире датчане прервали беспроигрышную серию из шести матчей, в пяти из которых одержали победу. До начала Евро сборная Дании в 2021 году не проигрывала: в отборочном турнире ЧМ-2022 обыграла команды Израиля (2:0), Молдавии (8:0) и Австрии (4:0), а в товарищеских встречах сыграла вничью с немцами (1:1) и выиграла у боснийцев (2:0).

В какой форме Россия

Сборная России занимает второе место в группе, набрав три очка. Россияне стартовали с разгромного поражения от команды Бельгии (0:3), а во втором матче выиграли у финнов (1:0).



В нынешнем году подопечные Станислава Черчесова в семи матчах одержали четыре победы, дважды проиграли и один раз сыграли вничью. В отборочном турнире ЧМ-2022 россияне выиграли у мальтийцев (3:1) и словенцев (2:1), а также проиграли словакам (1:2). В товарищеских встречах сыграли вничью с поляками (1:1) и обыграли болгар (1:0).

Ориентировочные составы Дании и России

Дания: Шмейхель, Мехле, Вестергор, Кристенсен, Кьер, Васс, Дилэйни, Хёйбьерг, Брэйтуэйт, Дамсгор, Поульсен.



Россия: Сафонов, Джикия, Баринов, Дивеев, Караваев, Зобнин, Оздоев, Кузяев, Головин, Миранчук, Дзюба.

Россия — Дания: статистика личных встреч

Команды встречались лишь однажды. В 2012 году в товарищеском матче сильнее оказались россияне – 2:0. Отличились Роман Широков и Андрей Аршавин.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Россия — Дания 21 июня 2021 года

Ставка: тотал меньше 3 голов за 1.50 (Сделать ставку).

Матч станет решающим для соперников, ведь обе команды ещё сохраняют шансы на выход в плей-офф. Даже минимальное поражение может при определённых раскладах вывести сборную России в 1/8 финала с третьего места.



Скорее всего, матч получится напряжённым и много голов зрители не увидят. На этом турнире обе сборные забили по одному мячу в двух играх.



Меньше четырёх голов было забито в шести последних матчах сборной России и в четырёх предыдущих встречах команды Дании, а также в семи последних играх россиян на чемпионатах Европы. Ставка на тотал меньше три голов выглядит надёжно.