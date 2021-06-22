Англия — Чехия, Хорватия — Шотландия и другие матчи. Что смотреть 22 июня

2021 год близок к экватору: на календаре уже июнь. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 22 июня.
На что ставить в футболе 22 июня
Сегодня свой турнир завершит группа D. Здесь Англия сыграет с Чехией, а Хорватия – с Шотландией. У англичан и чехов путёвка в плей-офф практически в кармане, в принципе, они даже могут сыграть вничью и не слишком нервничать. Другой вопрос, что англичанам болельщики такого сговора точно не простят. Да и пока Англия только вторая.
А вот у Хорватии и Шотландии ситуация простая: и тем, и другим нужно побеждать. Ничья утопит и тех, и других. Посмотрим, кто окажется сильнее.
На что ставить в хоккее 22 июня
Хоккейный сезон практически завершён, играют сейчас только за океаном. Пятый матч в серии «Вегаса» и «Монреаля». В этом огненном противостоянии пока 2-2.
На что ещё ставить 22 июня
На Уимблдоне квалификация вчера не началась, прозаично из-за дождя. Сегодня вторая попытка стартовать.
Мужская сборная России по баскетболу готовится к олимпийскому отбору, сегодня команда Сергея Базаревича сыграет с Литвой в товарищеском турнире. В полуфинале плей-офф НБА второй матч серии «Финикс» — «Клипперс», пока «Санз» впереди 1-0.
В волейбольной Лиге наций мужская сборная России бьётся за попадание в полуфинал. Сегодня, в предпоследний день кругового турнира, наша команда сыграет с Италией.
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