Португалия — Франция, Словакия — Испания и другие матчи. Что смотреть 23 июня

2021 год близок к экватору: на календаре уже июнь. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 23 июня.

На что ставить в футболе 23 июня

Сегодня завершится групповой этап Евро-2020, это значит, что мы узнаем всех участников и сетку плей-офф. В группе Е Словакия сыграет с Испанией, а Швеция — с Польшей. Здесь ни одна команда не потеряла шансы на продолжение борьбы, так что матчи точно будут жаркими. Особенно остро стоит вопрос у испанцев, команда Луиса Энрике не смогла одержать победы в первых двух матчах. Риски пролететь мимо 1/8 финала есть.



В группе F Венгрия сыграет с Германией, а Португалия — с Францией. Если немцы победят, что более чем вероятно, они точно в плей-офф. Французы с португальцами тоже должны туда попасть, правда, непонятно, кто с какого места.



На Кубке Америки Эквадор встретится с Перу, а Бразилия — с Колумбией.

На что ставить в хоккее 23 июня

Хоккейный сезон практически завершён, играют сейчас только за океаном. «Тампа» в пятом матче серии разгромила «Айлендерс» 8:0 и ведёт 3-2. В ночь на четверг у «молний» будет шанс завершить серию и пройти в финал Кубка Стэнли.

На что ещё ставить 23 июня

На Уимблдоне вчера всё-таки начали играть квалификацию, сегодня второй день отборочных соревнований.



Женская сборная России по баскетболу в четвертьфинале чемпионата Европы сразится с Бельгией. В полуфинале плей-офф НБА стартует серия между «Милуоки» и «Атлантой».



В волейбольной Лиге наций мужская сборная России проведёт, возможно, ключевой для себя матч в борьбе за полуфинал. Мало обыграть Бразилию, надо ждать ошибок конкурентов. Не всё в наших руках, но возможности есть!