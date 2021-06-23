Бразилия — Колумбия. Прогноз: Неймар и Фирмино слишком хороши для Вильмара Барриоса

24 июня 2021 года состоится матч 4-го тура группового этапа Кубка Америки Бразилия — Колумбия. Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бразильцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех колумбийской сборной оценён экспертами в 8.00. А ставки на ничью принимаются за 4.33.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Бразилия — Колумбия 24 июня 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Кубка Америки Бразилия — Колумбия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют бразильцы, сыграет коэффициент 1.13. Гол колумбийцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. А поставить на «обе забьют» можно за 2.22.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Кубка Америки Бразилия — Колумбия (24.06.2021)

Первый месяц лета подходит к концу, календарь не щадит никого. В Европе практически завершился групповой этап Евро-2020, свой провал сборная России ещё долго не забудет. А на другой стороне земного шара набирает обороты Кубок Америки. Южноамериканские национальные сборные уже провели по два-три матча.



Программа четвёртого тура турнира продолжится в четверг, 24 июня, сразу тремя поединками. В Рио-де-Жанейро на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» страна-хозяйка — Бразилия — будет принимать сборную Колумбии. Бразильцы, в отличие от предстоящего соперника, успели провести только две встречи: в первом и втором турах.



Зато какие! Сперва разгромили сборную Венесуэлы, причём влёгкую. Счёт — 3:0, а игровое преимущество солидное. Шестикратное превосходство по ударам (18-3), семикратное — по попаданиям в створ (7-1). По угловым и проценту владения мячом перевес тоже существенный: 9-4 и 62 на 38 соответственно. Абсолютно заслуженный успех.



А после подопечные Аденора Тите не оставили шансов колючей сборной Перу, продемонстрировав хорошую реализацию. Хотя, несмотря на то что встреча завершилась победой со счётом 4:0, игровое преимущество оказалось не таким большим, как в предыдущем случае. Но главное — в атаке снова смотрелись здорово. И свои моменты использовали.



Сейчас Бразилия лидирует в группе В на Кубке Америки. Она точно выйдет в следующую стадию турнира, ведь для четвертьфинала достаточно не оказаться худшей в группе. Футбол показывает внушительный, а вот конкуренты, напротив, синхронно допускают ошибки. К примеру, та же сборная Колумбии сыграла на один матч больше, но отстаёт на два пункта.



Нынешний розыгрыш главного соревнования континента колумбийцы начали за здравие. В первом туре обыграли с минимальным счётом сборную Эквадора, хотя смотрелись не так убедительно. Однако второй и третий туры подкачали. Сперва нулевая ничья с не самой именитой Венесуэлой, а затем вовсе поражение от Перу со счётом 1:2.



На этот раз гол забил Мигель Борха, что стало для него вторым результативным действием на Копа Америка (ещё была голевая передача в первом туре). И всё же сейчас атака Колумбии, несмотря на наличие в составе таких сильных форвардов, как Сапата или Мурьель, выглядит несколько беззубо. Хотя на отборочном раунде ЧМ-2022 всё было в порядке.

Бразилия же в последних матчах показывает замечательные результаты в обороне. К слову, она не пропускает уже шесть официальных игр подряд. При этом во всех случаях одерживала победы, а общий счёт составил 14:0. Потрясающие цифры. То есть, как видно, нет никаких проблем у команды Аденора Тите и с результативностью.



Конечно, Колумбия — довольно крепкая сборная, но мы бы рискнули и проверили победу сборной Бразилии всухую за коэффициент 2.14. Формы команд к этому располагают. Да и никто не удивится, если в итоге бразильцы снова заберут Кубок Америки, футбол они показывают сейчас великолепный.

Прогноз и ставка на матч Кубка Америки Бразилия — Колумбия 24 июня 2021 года

Сборная Бразилии выглядит превосходно: полный порядок в обороне, результативность тоже не хромает. Форма шикарная. А вот сборная Колумбии на Кубке Америки заметно барахлит. На наш взгляд, бразильцы сумеют одержать уверенную победу над прямым конкурентом. И займут первое место в группе.



Ставка: победа Бразилии всухую за 2.14.