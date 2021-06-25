Уэльс — Дания. Прогноз: помощи от Зобнина не будет. Обидчики сборной России уедут домой

26 июня состоится матч 1/8 финала Евро-2020 Уэльс — Дания. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу датчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех Уэльса оценён экспертами в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Евро-2020 Уэльс — Дания 26 июня 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Уэльс — Дания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.79. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 2.33.

Анализ и прогноз матча плей-офф чемпионата Европы Уэльс — Дания (26.06.2021)

Позади ярчайший групповой этап чемпионата Европы. В субботу стартует плей-офф, каждый день будут проходить по две встречи. Раньше всех в битве за четвертьфинал сойдутся «тёмные лошадки» — Уэльс и Дания. Матч пройдёт на нейтральном поле в Амстердаме (Нидерланды).

Обе сборные показали достаточно качественный футбол на групповой стадии, однако та же Дания в плей-офф пробилась лишь в последний момент. Подопечные Каспер Юльманна до последнего имели шансы остаться на четвёртом месте в квартете. Благодаря чему скандинавы пробились в плей-офф? И вспоминать уже не хочется.



Команды пересекались более 10 раз, однако в последнее десятилетие таких встреч было всего две. В сентябре 2018 года датчане одержали убедительную домашнюю победу со счётом 2:0, а два месяца спустя сумели выиграть и на выезде — 2:1. Стоит отметить, что составы с тех пор практически не изменились.



Нельзя не отметить и статистику забитых мячей в очных встречах. Так, в 7 из 10 проведённых между Уэльсом и Данией играх был зафиксирован тотал меньше 2.5 гола. При этом последний раз более двух мячей было забито более 20 лет назад — в октябре 1998 года (2:1 в пользу Уэльса).



Говоря о травмированных и дисквалифицированных, нельзя в очередной раз не упомянуть кошмарный эпизод с Кристианом Эриксеном, продолжение профессиональной карьеры которого по-прежнему находится под большим вопросом. Есть потери и у Уэльса — на поле не выйдет игрок «Челси» Итан Ампаду, получивший красную карточку с Италией.

При всей уверенности букмекеров в успехе датчан было бы достаточно рискованно ставить на их победу. Не так много матчей команда Юльманна выиграла без Эриксена в составе, а тот факт, что речь о плей-офф чемпионата Европы, ещё сильнее повышает вероятность сенсации.

У Уэльса есть свои козыри в рукавах. Гарет Бэйл и Аарон Рэмси, которые в последние годы далеко не самым лучшим образом идут по клубной карьере, в сборной регулярно показывают солидный уровень. Единственная пока победа на Евро-2020 (2:0 с Турцией) была добыта именно их усилиями — две результативные передачи от Гарета, а также гол в исполнении Аарона.



Именно Бэйл стал автором единственного мяча Уэльса в тех двух матчах с Данией, состоявшихся в 2018 году. Не исключено, что именно этот дуэт сможет окончательно похоронить ярких датчан. Но голов не ждём. Два мяча видятся потолком, ведь на кону путёвка в четвертьфинал. Более того — вполне вероятно, что дело ограничится одним голом.

На тотал меньше 2.5 гола дают скромнейший коэффициент 1.52, на «обе забьют — нет» — 1.57. Есть две альтернативы — тотал меньше 2 голов за 1.97 и комбинированная ставка «Дания не проиграет + тотал меньше 2.5 гола» за 1.83.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Уэльс — Дания 26 июня 2021 года

Да, фаворитом противостояния считается сборная Дании, однако выгодной эта ставка явно не смотрится. А вот вариант с тоталом меньше — более чем. И без того не самые забивающие команды в важнейшем матче плей-офф сделают серьёзную ставку на оборону. В целом не исключена и нулевая ничья.



Ставка: тотал меньше 2 голов за 1.97.