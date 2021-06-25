Сириль Ган — Александр Волков на UFC Вегас 30. Драго должен победить равного себе

Француз ещё не проигрывал, и это отличный шанс для Волкова!

В ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится бойцовский турнир UFC Вегас 30. В главном бою встретятся номер 3 в рейтинге тяжёлого дивизиона UFC француз Сириль Ган и замыкающий топ-5 россиянин Александр Волков. Сможет ли Драго, недавно подписавший новый контракт с UFC, побить непобедимого ранее Гана и выйти на чемпионский бой?

Дата и время боя Сириль Ган – Александр Волков

Бой между Сирилем Ганом и Александром Волковым в рамках турнира UFC Вегас 30 пройдёт в ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе.

Ориентировочное начало боя – не ранее 1:30 мск 27 июня. Бои предварительного карда начнутся в субботу, 26 июня, в 20:00 по московскому времени. Основной кард стартует в 23:00 мск.

Где смотреть бой Ган – Волков на UFC Вегас 30

Бой Ган – Волков в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ». Кроме того, видеотрансляцию турнира онлайн можно будет посмотреть на UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv.

Полный кард UFC Вегас 30

На турнире UFC Вегас 30 запланировано 13 боёв. На данный момент полный кард турнира выглядит следующим образом.

Основной кард UFC Вегас 30

Сириль Ган (8-0) — Александр Волков (33-8)

Таннер Босер (19-8-1) — Овинс Сен Прë (25-15)

Кеннеди Нзечакву (8-1) — Данило Маркес (11-2)

Андре Фили (21-8) — Даниэль Пинеда (27-14, 2nc)

Ворли Алвес (14-4) — неизвестно (Рамазан Эмеев выбыл)

Ренато Мойкано (14-4-1) — Джай Герберт (10-2)

Предварительный кард

Раони Барселос (16-1) — Тимур Валиев (17-2, 1nc)

Шавкат Рахмонов (13-0) — Мишель Празерес (26-3)

Тим Минс (31-12-1, 1 nc) — Николас Далби (19-3-1, 2 nc)

Марчин Прачнио (14-5) — Исаак Виллануэва (18-11)

Джулия Авила (8-2) — Юлия Столяренко (9-4-2)

Чарльз Роса (13-5) — Джастин Джайнес (16-7)

Янси Медейрос (15-7, 1 nc) — Дамир Хадзович (13-6).

Ставки и коэффициенты на бой Сириль Ган – Александр Волков (27.06.21)

Букмекеры считают шансы бойцов практически равными, но всё же Ган идёт фаворитом. Поставить на победу француза можно с коэффициентом 1.70, а на успех Волкова дают коэффициент 2.20. Ничья крайне маловероятна: сделать ставку на такой исход боя можно за 60.00.

Букмекеры не уверены в том, будет ли бой полным или завершится досрочно. Сделать ставку на то, что поединок не продлится все 5 раундов, можно с коэффициентом 1.77. На полный бой можно поставить за 1.99.

Форма Сириля Гана и Александра Волкова

В феврале 2021 года Александр Волков нокаутировал легендарного Алистара Оверима и вновь заставил говорить о себе как о претенденте если не на чемпионский титул, то хотя бы на бой за него. Почему так осторожно? Потому что все помнят поражения Драго от Деррика Льюиса и Кëртиса Блэйдса. Правда, эксперты отмечают, что с тех пор Волков очень сильно прибавил в своих навыках.

Соперник у Александра очень непростой. Сириль Ган здорово перемещается по октагону, да и ударной мощью не обделён. Его рекорд 8-0, француз пока непобедим. В своём последнем на данный момент бою 27 февраля он единогласным решением победил Жаирзиньо Розенстрайка, а до этого нокаутировал Жуниора дос Сантоса. Эксперты считают Гана фаворитом боя, но на стороне Волкова опыт.

Тем более что Волков должен понимать: победа над французом откроет ему кратчайший путь к чемпионскому титулу, вероятно, до него будет ещё один бой. А вот поражение сильно отбросит россиянина от мечты. Надежды, конечно, останутся, но в лучшем случае на новый подъëм уйдёт ещё пара лет.

Прогнозы экспертов на бой Ган – Волков

Как и букмекерам, экспертам довольно сложно предсказать, кто победит в предстоящем поединке. Но всё же большинство склоняется к победе Волкова. Так, Лиана Джоджуа считает, что опыт Волкова поможет ему выиграть.

«Нас ждёт очень крутое противостояние двух весьма габаритных бойцов. Волков, конечно же, больше является сторонником ударной техники, в то время как Ган, как мы видели, в принципе неплох в борьбе. Я считаю, что у Гана меньше опыта. Хотя он и идёт на серии побед, думаю, что всё-таки у Волкова в этом бою больше шансов из-за его большого опыта», — рассказала Джоджуа.

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров тоже считает, что Драго должен победить.

«У Александра Волкова принципиально больше опыта в смешанных единоборствах. Ган провёл первый поединок, когда Волков уже дрался в UFC, в 2018 году. Волков больше изучает борьбу, больше изучает бразильское джиу-джитсу. В 4 или 5 раз провёл больше поединков в MMA. У Волкова есть колоссальное преимущество в опыте. Волков — отличный ударник, и если учитывать коэффициент в районе 2.30-2.40, то стоит ставить на него и рассчитывать на неплохой выигрыш», — подчеркнул Тихомиров.

А вот рефери ММА Джон Маккарти склоняется к победе Гана.

«Это будет хороший бой. У обоих опыт в кикбоксинге. Оба предпочитают драться в стойке, но у Сириля также хороший партер. Очень интересный бой. Волков не так хорошо действует на настиле. Но он отличный боец — высокий, крупный. Даже выше Сириля. Опыт, конечно же, на стороне Волкова, но в плане навыков и силы он уступает Сирилю», — отметил Маккарти.

Что ж, самое время выбрать, за кого вы в предстоящем поединке, и подкрепить этот выбор ставкой. Удачи!