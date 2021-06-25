Даниил Медведев — Сэм Куэрри. Прогноз: возьмёт ли россиянин титул перед Уимблдоном?

26 июня Даниил Медведев и Сэм Куэрри сыграют в финальном матче травяных соревнований категории АТР 250 на Мальорке (Испания). Начало — не ранее 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева — коэффициент на его победу составляет 1.19. На успех Куэрри можно поставить за 4.35.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира на Мальорке Даниил Медведев — Сэм Куэрри 26 июня 2021 года

Аналитики не считают, что матч Даниил Медведев — Сэм Куэрри получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.92, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.82. Ставки на третий сет принимаются за 2.65.

Анализ матча на Мальорке Даниил Медведев — Сэм Куэрри (26.06.2021)

Менее трёх дней остаётся до старта Уимблдона, а значит, практически все теннисисты должны провести финальные приготовления к травяному мэйджору. Наконец, с уверенностью можно сказать, что для второй ракетки мира Даниила Медведева травяной сезон складывается более-менее успешно. В субботу россиянин сыграет в финале соревнований на Мальорке (Испания).

Соперником уроженца Москвы станет представитель США Сэм Куэрри — настоящий мастер игры на траве. Это человек, побеждавший на Уимблдоне Новака Джоковича и добиравшийся на лондонском мэйджоре до полуфинала. Медведеву предстоит пройти настоящее испытание на пути к главному трофею Mallorca Championships.

Единственная встреча Даниила и Сэма состоялась на соревнованиях в Истбурне (Великобритания) в 2017 году. Тогда достаточно неожиданную победу одержал россиянин (6:3, 7:5), ведь в тот период он не входил даже в топ-50 мирового рейтинга, тогда как Куэрри показывал достаточно высокий уровень тенниса. Стоит отметить и тот факт, что встреча в Истбурне также состоялась на травяном покрытии.

На пути к финалу Медведев поочерёдно обыграл Корентена Муте (Франция), Каспера Рууда (Норвегия) и Пабло Карреньо-Бусту (Испания). Хотелось бы отметить, что это далеко не самые сложные соперники. По крайней мере на траве. Достаточно лишь сказать, что на троих у соперников Даниила всего 16 побед на данном покрытии (при этом львиная доля у Муте — 10). У одного лишь россиянина, для сравнения, набежало 28 викторий на зелёных кортах.

Что касается Куэрри, его дорога в финал оказалась более тернисной. Американец был сильнее Роберто Карбальеса-Баэны (Испания), Уго Умбера (Франция), Роберто Баутисты-Агута (Испания) и Адриана Маннарино (Франция). Учитывая достаточно почётный возраст Сэма (33 года), такое большое количество побед подряд может являться показателем отличной игровой формы.

Главным оружием обоих теннисистов, безусловно, является мощнейшая подача. И Сэм, и Даниил готовы практически в каждом розыгрыше вводить мяч со скоростью не ниже 200 км/ч. А при таком раскладе тай-брейк просто неизбежен. Крайне сомнительно, что американец сумеет взять подачу Медведева, при этом шанс того, что Куэрри удастся удержать свои геймы, достаточно велик.

Игры Даниила с не самыми грозными соперниками на траве показали, что определённые проблемы у него всё же есть. Куэрри, как и подобает финалисту, станет главным боссом для россиянина — как теоретически, так и на деле. Если Медведеву удастся одержать уверенную победу, можно со спокойной душой отправляться в Лондон и добираться до самых серьёзных стадий Уимблдона.

Ну а пока возьмём тай-брейк и победу Куэрри с форой по геймам. Шансы Даниила, конечно, выше, но опыта на траве у Сэма очень много. Большого количества брейков тут быть не должно. А значит, плюсовая фора на американца наверняка зайдёт.

Ставки на матч турнира на Мальорке Даниил Медведев — Сэм Куэрри 26 июня 2021 года

И снова букмекеры не оставляют практически никаких шансов сопернику российского теннисиста. А ведь в полуфинале Пабло Карреньо-Буста показал, что в игре Медведева изъянов хватает — испанец даже без мощнейшей подачи выиграл первую партию и показал неплохой уровень сопротивления в двух остальных. Куэрри явно и опытнее и банально сильнее Пабло, когда речь идёт о травяном покрытии. Вряд ли Даниилу удастся брать подачу американца так часто, как это было в предыдущих матчах турнира.

Ставка 1: тай-брейк в матче за 2.01.

Ставка 2: победа Куэрри с форой (+4) гейма за 1.79.