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Бельгия — Португалия, прогноз на матч 27 июня 2021 года, где покажут, по какому телеканалу, когда начало, прямой эфир

Бельгия — Португалия. Прогноз «Фонбет»: Роналду и Лукаку устроят красоту в Севилье
БК Фонбет
Бельгия – Португалия: где покажут, какой канал
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Лидер рейтинга ФИФА против действующего чемпиона Европы. Это будет шикарный матч.

27 июня сборные Бельгии и Португалии сыграют в 1/8 финала чемпионата Европы. Матч на «Эстадио де ла Картуха» в Севилье начнется в 22:00 мск. Сделать ставку на игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме Бельгия

Бельгия выиграла все три матча в группе B с общим счётом 7:1. «Красные дьяволы» разгромили Россию (3:0), пропустили первыми, но отыгрались в матче с Данией (2:1) и обыграли Финляндию благодаря двум голам, забитым после 70-й минуты (2:0).

Бельгия не знает поражений в 12 последних официальных и товарищеских матчах, выиграв 10 из них. В официальных встречах у команды пять побед подряд.

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил в трёх матчах три гола и делит вторую строчку в списке лучших бомбардиров турнира с четырьмя другими футболистами.

В какой форме Португалия

В первом туре группового этапа Португалия обыграла Венгрию со счётом 3:0, повторив свой лучший результат на чемпионатах Европы. Во втором матче с Германией действующий чемпион Европы открыл счёт, но проиграл 2:4. В третьем туре команда встречалась с чемпионом мира Францией. Подопечные Фернанду Сантуша вновь забили первой, пропустили два мяча, но в итоге отыгралась. С четырьмя очками португальцы заняли третье место в группе F и возглавили рейтинг третьих команд.

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, выступающий на Евро в рекордный пятый раз, забил в трёх матчах пять мячей и является лучшим бомбардиром турнира. Теперь на его счету 14 голов в финальных турнирах чемпионатов Европы.

В игре с Францией травму получил защитник Нелсон Семеду. Ранее Португалия потеряла из-за болезни Жоау Канселу. Предполагается, что против Бельгии на правом фланге обороны сыграет Диогу Далот.

Ориентировочные составы Бельгии и Португалии

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Вертонген, Менье, Тилеманс, Витсель, Т. Азар, Лукаку, Де Брёйне, Э. Азар.

Португалия: Руй Патрисиу, Геррейро, Пепе, Диаш, Далот, Саншеш, Перейра, Моутинью, Бернарду Силва, Диогу Жота, Роналду.

Бельгия — Португалия: статистика личных встреч

С 2000 года команды провели друг против друга пять матчей. Бельгия и Португалия соперничали в отборочном турнире к чемпионату Европы — 2008, а также трижды встречались в товарищеских играх. Португалия выиграла три из пяти матчей, ещё два завершились вничью.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Бельгия — Португалия 27 июня 2021 года

ЧЕ-2020 - финальный раунд. 1/8 финала
27 июня 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Бельгия
Не начался
Португалия

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.15 (сделать ставку).

Действующие чемпионы Европы выстояли в группе смерти и точно не будут лёгким соперником ни для кого, даже для лидера рейтинга ФИФА, не знающего поражений в 12 матчах подряд. Криштиану Роналду подошёл к Евро в отличной форме и ведёт партнёров за собой. Но и бельгийцы, выигравшие пять последних официальных встреч, настроены решительно.

Предугадать, кто победит, непросто, но можно ожидать, что игра получится результативной. Обе команды забивали минимум по два мяча в каждом из матчей группового этапа. Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку весь сезон соперничали за звание лучшего бомбардира итальянской Серии А, дуэль продолжается на чемпионате Европы. Португалец пока впереди на два мяча.

Ставка на тотал больше 2.5 прошла в двух из трёх матчей Бельгии на Евро и в пяти последних официальных матчах Португалии.

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Заглавное фото: Wolfgang Rattay/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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