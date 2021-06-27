Бельгия — Португалия. Прогноз «Фонбет»: Роналду и Лукаку устроят красоту в Севилье

27 июня сборные Бельгии и Португалии сыграют в 1/8 финала чемпионата Европы. Матч на «Эстадио де ла Картуха» в Севилье начнется в 22:00 мск. Сделать ставку на игру можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме Бельгия

Бельгия выиграла все три матча в группе B с общим счётом 7:1. «Красные дьяволы» разгромили Россию (3:0), пропустили первыми, но отыгрались в матче с Данией (2:1) и обыграли Финляндию благодаря двум голам, забитым после 70-й минуты (2:0).



Бельгия не знает поражений в 12 последних официальных и товарищеских матчах, выиграв 10 из них. В официальных встречах у команды пять побед подряд.



Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку забил в трёх матчах три гола и делит вторую строчку в списке лучших бомбардиров турнира с четырьмя другими футболистами.

В какой форме Португалия

В первом туре группового этапа Португалия обыграла Венгрию со счётом 3:0, повторив свой лучший результат на чемпионатах Европы. Во втором матче с Германией действующий чемпион Европы открыл счёт, но проиграл 2:4. В третьем туре команда встречалась с чемпионом мира Францией. Подопечные Фернанду Сантуша вновь забили первой, пропустили два мяча, но в итоге отыгралась. С четырьмя очками португальцы заняли третье место в группе F и возглавили рейтинг третьих команд.



Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, выступающий на Евро в рекордный пятый раз, забил в трёх матчах пять мячей и является лучшим бомбардиром турнира. Теперь на его счету 14 голов в финальных турнирах чемпионатов Европы.



В игре с Францией травму получил защитник Нелсон Семеду. Ранее Португалия потеряла из-за болезни Жоау Канселу. Предполагается, что против Бельгии на правом фланге обороны сыграет Диогу Далот.

Ориентировочные составы Бельгии и Португалии

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Вертонген, Менье, Тилеманс, Витсель, Т. Азар, Лукаку, Де Брёйне, Э. Азар.



Португалия: Руй Патрисиу, Геррейро, Пепе, Диаш, Далот, Саншеш, Перейра, Моутинью, Бернарду Силва, Диогу Жота, Роналду.

Бельгия — Португалия: статистика личных встреч

С 2000 года команды провели друг против друга пять матчей. Бельгия и Португалия соперничали в отборочном турнире к чемпионату Европы — 2008, а также трижды встречались в товарищеских играх. Португалия выиграла три из пяти матчей, ещё два завершились вничью.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Бельгия — Португалия 27 июня 2021 года

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.15 (сделать ставку).



Действующие чемпионы Европы выстояли в группе смерти и точно не будут лёгким соперником ни для кого, даже для лидера рейтинга ФИФА, не знающего поражений в 12 матчах подряд. Криштиану Роналду подошёл к Евро в отличной форме и ведёт партнёров за собой. Но и бельгийцы, выигравшие пять последних официальных встреч, настроены решительно.



Предугадать, кто победит, непросто, но можно ожидать, что игра получится результативной. Обе команды забивали минимум по два мяча в каждом из матчей группового этапа. Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку весь сезон соперничали за звание лучшего бомбардира итальянской Серии А, дуэль продолжается на чемпионате Европы. Португалец пока впереди на два мяча.



Ставка на тотал больше 2.5 прошла в двух из трёх матчей Бельгии на Евро и в пяти последних официальных матчах Португалии.