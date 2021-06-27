Франция — Швейцария. Прогноз: хоть кто-то верит, что Мбаппе и Погба не справятся?

28 июня состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 Франция — Швейцария. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами французов: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех сборной Швейцарии оценён экспертами в 7.60. А ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2020 Франция — Швейцария 28 июня 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч 1/8 финала чемпионата Европы Франция — Швейцария получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьёт Франция, сыграет коэффициент 1.13. Гол Швейцарии доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.

Анализ и прогноз матча плей-офф чемпионата Европы Франция — Швейцария (28.06.2021)

Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесли на лето 2021 года, ждать пришлось долго, хотя это того стоило. Групповой этап благополучно отгремел, восемь участников из 24 отправились домой. А это значит, что пришла пора приниматься за стадию 1/8 финала турнира.



В понедельник, 28 июня, сразу четыре сборные продолжат розыгрыш путёвок в четвертьфинал. В Румынии, например, на стадионе «Националь» будут выяснять отношения Франция и Швейцария, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Поддержка футболистам обеспечена, болельщики смогут заполнить трибуны на одну треть от посадочных мест.



Французам посчастливилось попасть в «группу смерти» к сборным Германии, Португалии и Венгрии. Но особых проблем по итогу не возникло: финишировали на первом месте, набрав пять очков из девяти возможных. Следом — немцы и португальцы с четырьмя баллами в активе, а венгры финишировали последними.



В первом туре с минимальным счётом обыграли Германию, здорово сыграли на контратаках и даже несколько раз забивали из офсайдов. Хотя, надо признать, немцы и сами смотрелись неплохо. Ну а во втором и третьем турах команда Дидье Дешама дважды потеряла очки, сыграв вничью. Чего хватило для первой строчки.



Сперва подножку действующему чемпиону мира подставила гордая Венгрия (1:1), а затем — Португалия (2:2). Поединок против прошлого победителя чемпионата Европы получился действительно ярким, причём как по накалу, так и по зрелищности. Четыре забитых мяча на двоих, три из которых с пенальти. А также море эмоций.



А вот предстоящему сопернику — сборной Швейцарии — на групповом этапе турнира скорее повезло. Швейцарцы давно заявили о себе на мировой арене, в последние годы выступают они достойно. Однако в группе А набрали только четыре из девяти возможных очков и закончили на третьем месте. Обошли только полностью провалившуюся Турцию.



Сперва случилась ничья с Уэльсом (1:1), затем разгромно проиграли крепкой сборной Италии (0:3). И только в последнем туре сумели переиграть турков со счётом 3:1. Хотя футбол команды показали обоюдоострый: турки старались, вполне наиграли на гол. Но не более того, ошибки в обороне снова перевесили.

Несомненно, подопечные Владимира Петковича постараются сделать всё возможное для сенсации. Всё-таки опыт игры против больших команд у них есть. Причём довольно неплохой. Во время той же Лиги наций дважды отбирали очки у Германии и один раз играли вничью с Испанией.



Скорее всего, и теперь Швейцария окопается у ворот и будет искать шансы в контратаках. Тем более действовать вторым номером у неё получается хорошо. Однако сборная Франции неспроста считается одной из главных фавориток в борьбе за титул. На наш взгляд, подопечные Дидье Дешама должны проходить дальше.



Но подстрахуемся и проверим комбинированный вариант «1Х и тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 1.93. Едва ли придётся ожидать голевого парада. Французы в последнее время разгромами не радуют, да и соперник может наказать за ошибки. Статус матча не позволяет разгуляться. Ждём 2:0 или 1:0, но подстрахуемся на случай проблем номинальных хозяев с реализацией.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Европы Франция — Швейцария 28 июня 2021 года

Групповой этап чемпионата Европы получился для сборной Швейцарии не таким удачным. С трудом заняли третье место в квартете. Конечно, опыт игры против больших команд у подопечных Владимира Петковича есть. И всё же французы сейчас не зря считаются главными претендентами на титул. Много голов не ждём, но французы должны проходить дальше. Разница в уровне исполнителей чересчур велика.



Ставка: Франция не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.93.