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Даниил Медведев — Ян-Леннард Штруфф, 29 июня 2021 года, прогноз на матч Уимблдона, смотреть онлайн, прямой эфир

Даниил Медведев — Ян-Леннард Штруфф. Прогноз: немец замучает вторую ракетку мира в Лондоне
Никита Сакун
Штруфф — Медведев. Прогноз на матч 29.06.2021
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Две недели назад Штруфф обыграл Медведева на траве, однако с тех пор многое поменялось.

29 июня Даниил Медведев и Ян-Леннард Штруфф сыграют в матче первого круга Уимблдона. Начало — не ранее 14:30 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева — коэффициент на его победу составляет 1.15. На успех Штруффа можно поставить за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Даниил Медведев — Ян-Леннард Штруфф 29 июня 2021 года

Аналитики не считают, что матч Даниил Медведев — Ян-Леннард Штруфф получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 36.5 гейма оценён коэффициентом 1.77. Ставки на пятый сет принимаются за 3.55.

Анализ матча Уимблдона Даниил Медведев — Ян-Леннард Штруфф (29.06.2021)

Уимблдон (м). 1-й круг
29 июня 2021, вторник. 18:30 МСК
Ян-Леннард Штруфф
45
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В минувшую субботу Даниил Медведев оформил первый трофей на травяных турнирах, а уже во вторник стартует на главном «зелёном» соревновании года — Уимблдоне. Даже несмотря на второй номер посева, уроженец Москвы получил в соперники более чем крепкого Яна-Леннарда Штруффа из Германии.

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Даниил уже играл со Штруффом, причём случилось это совсем недавно. А именно — две недели назад в Галле (Германия). Немец, прекрасно чувствующий себя на травяном покрытии, вопреки прогнозам, обыграл россиянина в двух партиях. Теперь Медведев получил прекрасный шанс взять реванш.

В целом Даниил и Ян-Леннард играли друг с другом семь раз. Всё, чем может похвастаться немецкий теннисист — два успешных матча. Казалось бы, не так уж мало, однако большая часть игр между ними прошла в период, когда россиянин лишь пытался закрепиться в статусе игрока топ-50 рейтинга ATP. И даже тогда чаще побеждал Медведев.

Матч в Галле был для Даниила первым травяным в сезоне. А вот на Уимблдоне он стартует с четырьмя победами кряду над не самыми слабыми соперниками — Корентеном Муте, Пабло Карреньо-Бустой и Сэмом Куэрри. Трофей, завоёванный на Мальорке, явно придаст Медведеву уверенности перед лондонским мэйджором. Ведь прежде на траве он титулы не брал.

Для Штруффа же победа над россиянином так и осталась единственной «травяной» в сезоне. В следующем же круге турнира в Галле проиграл Маркосу Жирону, а на старте Mallorca Championships уступил Адриану Маннарино из Франции. При всей любви немца к быстрым кортам, выступления на них в этом сезоне не задались. Не повезло и с жеребьёвкой на Уимблдоне.

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Травяные корты идеально подходят для игры Медведева, хотя на лондонском мэйджоре у него пока худшие результаты в карьере — два выхода в третий круг. Второй номер посева даёт прекрасную возможность как минимум повторить такое достижение. И вряд ли Даниил остановится на повторении — первый по-настоящему серьёзный соперник может ожидать только в четвертьфинале (Роджер Федерер).

Кажется, поражение от Штруффа в Галле осталось в прошлом. Пятисетовый формат соревнований внесёт свои коррективы — выиграть у россиянина сразу три партии в последнее время мало кому удаётся. Тем не менее, немец, помня о своём недавнем успехе, бороться будет до последнего.

Наверняка нас ожидает сразу несколько тай-брейков, а значит, даже в случае поражения в игре, Ян-Леннард не сильно уступит высокорейтинговому сопернику по геймам. Подачу Штруфф держит здорово, так что плюсовая фора на аутсайдера выглядит по меньшей мере любопытно.

Ставки на матч Уимблдона Даниил Медведев — Ян-Леннард Штруфф 29 июня 2021 года

Медведев — один из фаворитов стартовавшего Уимблдона. Совсем недавно Даниил заявил, что трава больше не является его любимым покрытием и результаты лишь подтверждают эти слова. Наверняка россиянин пробьётся во второй раунд, однако вряд ли эта победа окажется лёгкой. Штруфф хорош, опытен и обладает мощной подачей.

Ставка: победа Штруффа с форой (+5.5) по геймам за 2.05.

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Заглавное фото: Quality Sport Images/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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