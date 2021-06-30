Анастасия Павлюченкова — Кристина Плишкова. Прогноз: россиянка быстро разберётся с чешкой

1 июля Анастасия Павлюченкова и Кристина Плишкова сыграют в матче второго круга Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Павлюченковой — коэффициент на победу россиянки составляет 1.30. На успех Плишковой можно поставить за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Анастасия Павлюченкова — Кристина Плишкова 1 июля 2021 года

Аналитики не считают, что матч Анастасия Павлюченкова — Кристина Плишкова получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.87, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.87. Ставки на третий сет принимаются за 2.71.

Анализ матча Уимблдона Анастасия Павлюченкова — Кристина Плишкова (01.07.2021)

Третий игровой день Уимблдона получается наиболее полноценным. Дождь не прерывает матчи, и теннисисты проводят игру за игрой. Выиграла свою стартовую встречу и Анастасия Павлюченкова. В связи с большим количеством переносов в первые два дня второй матч на травяном мэйджоре россиянка проведёт уже на следующий день после первого. Теперь соперницей станет чешка Кристина Плишкова.

Кристина, хоть и не является столь высокорейтинговой теннисисткой, как её сестра, играть именно на быстрых покрытиях умеет. Мощная подача и активный выбивающий теннис наиболее способствуют игре Плишковой на траве. Есть в её активе и два трофея, завоёванных на зелёных кортах. В общем, пройти её малой кровью точно не удастся.

В первом круге чешка с большим трудом обыграла представительницу Австралии Астру Шарму — 3:6, 6:4, 6:4. Подача работала не так хорошо — всего пять эйсов при трёх двойных ошибках. За три партии пять подач навылет — это по её меркам скромно. Плох оказался процент ввода мяча — всего 54%. Шарма — лишь 127-я ракетка мира, а потому победу над спортсменкой такого уровня в трёх сетах вряд ли можно занести в актив.

Единственный матч, который можно назвать подготовительным к Уимблдону, Плишкова провела на соревнованиях в Бирмингеме. В двух партиях чешка проиграла теннисистке из США Коко Вандевей — 4:6, 6:7. Павлюченкова тоже серьёзными свершениями на траве в этом сезоне пока похвастать не может. Проигрыш Елене Остапенко в первом круге соревнований в Истбурне — 1:6, 3:6. Это всё.

Тем не менее Павлюченкова, кажется, полностью восстановилась после затяжного «Ролан Гаррос», где ей удалось добраться до финала. В первом круге Уимблдона Анастасия не испытала никаких проблем с Аной Богдан — 6:2, 6:2 за 58 минут. Сразу же бросается в глаза, что на траве россиянка чувствует себя очень комфортно, а активный теннис этому лишь способствует.

Кристина и Анастасия ранее играли друг с другом лишь однажды. На хардовых соревнованиях в Дохе в марте текущего года россиянка победила более чем быстро и убедительно — 6:2, 6:3. Пожалуй, чего-то подобного стоит ожидать и в этот раз.

Уровень в классе теннисисток заметен сразу же. Если Плишкова играет прямолинейно и использует в основном свой рост и физическую силу, то Павлюченкова показывает более вариативный теннис. Одной мощи для победы не хватит, ведь Настя сейчас находится в хорошем состоянии.

Существенная разница в классе не может не сказаться на исходе поединка. Павлюченкова считается фаворитом, и простой победой дело может не ограничиться. Если у Плишковой с первых же геймов не пойдёт подача, игра может закончиться очень быстро. Рискнём и возьмём победу Павлюченковой в двух сетах. Ждём если не разгрома, то уверенного успеха Анастасии.

Ставки на матч Уимблдона Анастасия Павлюченкова — Кристина Плишкова 1 июля 2021 года

По первому же матчу Павлюченковой в Лондоне стало очевидно, что россиянка серьёзно настроена на успешное выступление на Уимблдоне. Анастасия находится в отличной форме и проходить не самых рейтинговых теннисисток должна легко. Уже в четвёртом круге её может ждать испытание в лице Элины Свитолиной, однако пока проблем не должно возникать.

Ставка: победа Павлюченковой со счётом 2-0 по сетам за 1.78.