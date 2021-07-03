Андрей Рублёв — Мартон Фучович. Прогноз: россиянин устроит несчастному венгру день сурка

5 июля Андрей Рублёв и Мартон Фучович сыграют в матче четвёртого круга Уимблдона. Начало — не ранее 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Рублёва — коэффициент на его победу составляет 1.15. На успех Фучовича можно поставить за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Андрей Рублёв — Мартон Фучович 5 июля 2021 года

Аналитики не считают, что матч Андрей Рублёв — Мартон Фучович получится упорным: ставки на тотал больше 35.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 35.5 гейма оценён коэффициентом 1.77. Ставки на пятый сет принимаются за 5.00.

Анализ матча Уимблдона Андрей Рублёв — Мартон Фучович (05.07.2021)

Позади первая неделя Уимблдона, а значит, главный травяной турнир постепенно выходит на финишную прямую. В четвёртый раунд лондонского мэйджора пробились сразу три российских теннисиста — Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Последний из них сыграет в понедельник с венгром Мартоном Фучовичем.

История противостояния Андрея и Мартона уже стала полноценным мемом. В 2021 году турнирная сетка сводила теннисистов четырежды. Приятно, что во всех случаях дальше проходил Рублёв. После предыдущего матча в Майами (6:2, 6:1 в пользу россиянина) Фучович то ли в шутку, то ли нет заявил: «Надеюсь, я больше никогда с тобой не сыграю». Сыграет…

Оба теннисиста набрали на Уимблдоне неплохой ход. Фучович в первом же раунде обыграл перспективного итальянца Янника Синнера, после чего были победы над чехом Иржи Веселы и 11-й ракеткой мира из Аргентины Диего Шварцманом. В трёх матчах венгр проиграл всего две партии. Более чем хороший результат.

Что касается Рублёва, то уровень его соперников на турнире в Лондоне оказался несколько ниже. По сету россиянин проиграл Федерико Дельбонису и Фабио Фоньини, а Ллойда Джорджа Харриса разгромил без особых шансов. Как бы то ни было, всё те же две проигранные партии в трёх проведённых матчах.

Оба теннисиста в ходе турнира успели обновить свои лучшие результаты на травяном мэйджоре. Рублёв впервые в карьере пробился во вторую неделю турнира, тогда как Фучович ранее и вовсе не заходил дальше второго раунда. Следующая стадия — четвертьфинальная. Добраться туда было бы круто как для Андрея, так и для Мартона.

Оба теннисиста классно подстроились под игру на траве и качественно используют свои сильные стороны — подачу, игру с форхенда и активное передвижение на задней линии. Наверняка мы увидим боевой матч с кучей ярких розыгрышей и эффектных ударов. Такие игры редко бывают односторонними.

Рублёв испытал немалые проблемы с Фабио Фоньини — не самым серьёзным травяным бойцом мужского тенниса. Несмотря на большой опыт побед над Фучовичем, кажется, именно венгр может стать главной проверкой для Андрея перед потенциальной встречей с Новаком Джоковичем. И проверка эта не станет простой — как минимум стоит ожидать выигранную партию от Мартона.

На таком фоне ставка на тотал больше по геймам выглядит перспективно. Четырёх сетов наверняка хватит для преодоления установленной планки. Шансы Рублёва выше, но перекос в линии в пользу Андрея значителен. Потому лезть в форы не станем, слишком серьёзный риск.

Ставки на матч Уимблдона Андрей Рублёв — Мартон Фучович 5 июля 2021 года

Предстоящая встреча с Рублёвым станет для Фучовича сверхпринципиальной. Четыре поражения в 2021 году от Андрея явно дали большую почву для размышлений. Теннисист такого уровня должен сделать выводы и исправить свои ошибки перед важным матчем. Ждём конкурентной игры, которая растянется как минимум на четыре партии и пробьёт тотал по геймам.

Ставка: тотал больше 35.5 гейма за 1.95.