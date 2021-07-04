«Монреаль» — «Тампа». Прогноз на 4-й матч: Василевскому и Сергачёву будет очень весело

6 июля состоится четвёртый матч финала плей-офф НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало игры — в 03:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Тампы» в основное время можно с коэффициентом 2.17, а успех «Монреаля» оценён экспертами в 3.30.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч НХЛ «Монреаль» — «Тампа» 6 июля 2021 года

Букмекеры считают, что 4-й матч финала Кубка Стэнли «Монреаль» — «Тампа» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.41. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.35. Поставить на гол на первой минуте можно за 13.50.

«Монреаль» — «Тампа»: прогноз и анализ 4-го матча финала Кубка Стэнли (06.07.2021)

Второй месяц лета набирает обороты. Континентальная хоккейная лига давно отгремела, чемпионат мира тоже завершился. До межсезонья остаётся совсем немного, но пока что можно насладиться финалом Кубка Стэнли в НХЛ. Две сильнейшие команды успели провести друг с другом три встречи. Настал момент истины.



Теперь каждая игра рискует оказаться последней. Четвёртый матч финала плей-офф НХЛ между «Монреалем» и «Тампой» состоится во вторник, 6 июля, на стадионе «Белл-Центр» в Канаде. Первое вбрасывание запланировано на 03:00 мск, но пожертвовать сном определённо стоит. Клуб из США имеет прекрасную возможность поднять трофей над головой второй раз подряд.



Задачу на первые две игры хоккеисты «Тампы» выполнили на отлично. По сумме двух матчей обыграли соперника с общим счётом 8:2. В первом случае (5:1) блистал Никита Кучеров. Российский форвард за третий период успел отдать одну голевую передачу и оформить дубль. Хотя один из голов получился довольно курьёзным.



Во втором случае (3:1) на первый план вышел другой звёздный россиянин — Андрей Василевский. «Хабс» заметно добавили по части бросков по воротам, так что работы у голкипера было полно. Однако из 43 прицельных бросков не поддался Василевскому лишь один. Да и тот — в меньшинстве и после рикошета. Вроде бы «молнии» смотрелись совсем серо, но победу забрали.



Серия перекочевала в Канаду. На руку «Монреалю» играло сразу несколько факторов. Безусловно — родные стены и лёд. Кроме того, на тренерский мостик после карантина, связанного с коронавирусом, вернулся Доминик Дюшарм. Плюс дать «Лайтнинг» выиграть третью встречу означало бы подписать акт о капитуляции, с 0-3 у такого клуба можно отыграться только на приставке. Так что мотивации хватало.



Однако первый домашний матч финала плей-офф НХЛ «Канадиенс» пошёл явно не по плану. Уже к четвёртой минуте счёт стал 2:0 в пользу гостей. Голевую передачу во второй заброшенной шайбе в актив записал Кучеров. От борта он скинул на Виктора Хедмана, а тот практически с синей линии прошил голкипера. Прайс не справился.



«Хабс», конечно, продолжили бороться и сократили отставание в середине отрезка, но дебют второй двадцатиминутки тоже провалили. На 22-й минуте забил Никита Кучеров, а на 24-й — Тайлер Джонсон. Пришлось снова догонять. Усилиями Ника Судзуки за две минуты до второго перерыва сделали счёт 2:4, а потому интрига перед заключительными 20 минутами сохранялась.

Только вот все планы поломали Тайлер Джонсон и Блейк Коулман, которые успели забить по разу за полторы минуты в середине периода. Между ними затесался гол нападающего «Монреаля» Кори Перри при игре «6 на 5», но погоды он не сделал. Более любопытно, что хозяева фактически сами привезли себе пятую и шестую шайбы. Заключительные минуты превратились в формальность.



Теперь «Монреаль» находится на волоске от провала. В целом 0-4 по такой игре будет вполне логичным результатом, поскольку пока канадская команда не удивляет и никак не может нивелировать разницу в исполнительском мастерстве. Да, Андрей Василевский на высоте, но в атаке получается далеко не всё. Моментов создают массу, но забросили всего лишь пять шайб за три игры. Броски от бортов и синей россиянин берёт, а рассчитывать на бесконечные дружелюбные рикошеты слишком наивно.



При этом пока что в каждой встрече были серьёзные ошибки в обороне, которые приводили к пропущенным голам. Тренерский штаб по-прежнему доверяет опытному Кэри Прайсу, который вдоволь тащил в предыдущих раундах, но 14 пропущенных — реально много. Впрочем, всё это перекрывает тот факт, что отступать канадцам больше некуда. И права на ошибку тоже нет. Говорить о титуле не приходится, а вот избежать позора и 0-4 в серии — дело чести.



А на таком фоне мы бы проверили победу хозяев по броскам в створ с форой (-1.5) за коэффициент 1.70. Помимо того, что «Монреалю» нужно в срочном порядке вылезать из кожи вон, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, канадская команда во втором и третьем матчах чаще тревожила вратаря. «Тампа» же показала отменную реализацию и редко использовала разогревочные броски.



Ждём от хозяев ещё более самоотверженную и агрессивную игру в атаке. Иначе монреальские болельщики просто не поймут. Хотя пока что Андрей Василевский проводит плей-офф крайне мощно. Очень вероятно, что выдаст ещё один первоклассный матч. «Конн Смайт» — отличный бонус к Кубку Стэнли.

«Монреаль» — «Тампа»: прогноз и ставка на 4-й матч НХЛ 6 июля 2021 года

В финале Кубка Стэнли миновали три игры. «Тампа» ведёт со счётом 3-0 в серии и имеет отличную возможность снять все вопросы уже в ближайшем матче. Реализация великолепная, Кучеров продолжает набирать очки, Василевский по-прежнему тащит. А что ещё нужно? Впрочем, «Монреалю» некуда деваться, кроме как активно идти в атаку. За исход говорить не станем, но Ф1 (-1.5) по броскам в створ вполне можно проверить.



Ставка: победа «Монреаля» по броскам в створ с форой (-1.5) за коэффициент 1.70.