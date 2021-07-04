Карен Хачанов — Себастьян Корда. Прогноз: россиянин и американец устроят жару на Уимблдоне

5 июля Карен Хачанов и Себастьян Корда сыграют в матче четвёртого круга Уимблдона. Начало — не ранее 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Корды — коэффициент на его победу составляет 1.87. На успех Хачанова можно поставить за 1.93.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Карен Хачанов — Себастьян Корда 5 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Карен Хачанов — Себастьян Корда получится упорным: ставки на тотал больше 41.5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 41.5 гейма оценён коэффициентом 1.77. Ставки на пятый сет принимаются за 3.40.

Анализ матча Уимблдона Карен Хачанов — Себастьян Корда (05.07.2021)

Уимблдон-2021 изначально не казался тем турниром, на котором могут массово выстрелить российские теннисисты. Тем не менее он уже фактически таковым стал — в третий раз в истории в 1/8 финала ТБШ пробились сразу три представителя России. Один из них, Карен Хачанов, за выход в четвертьфинал поспорит с представителем США Себастьяном Кордой.

Тот факт, что Хачанов не идёт фаворитом в линии букмекеров, вполне объясним. Корда уступает россиянину по количеству рейтинговых очков, однако находится в прекрасной форме. На травяных соревнованиях в Галле (Германия) американец успел обыграл Роберто Баутиста-Агута и Кея Нисикори, после чего проиграл лишь будущему чемпиону Уго Умберу. Классные результаты Себастьян демонстрирует и в Лондоне.

В ходе текущего розыгрыша Уимблдона Карен успел примерить на себя статус аутсайдера. Соперником россиянина в том матче был другой американец, Фрэнсис Тиафо. Однако результат для Тиафо оказался печальным. Реальной борьбы так и не завязалось — 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Хачанова. Кажется, готов удивить россиянин и Корду.

И если главным козырем Тиафо перед матчем с Кареном была победа над греком Стефаносом Циципасом на старте турнира, то Корда уже дважды ломал расклады букмекеров. В первом круге американец со счётом 3-1 обыграл талантливого австралийца Алекса де Минора, тогда как в третьем раунде с аналогичным счётом одолел британца Дэниэля Эванса.

Несмотря на визуально более качественную игру в исполнении Корды, результаты Хачанова впечатляют не меньше. Помимо победы над Тиафо, Карен достаточно легко обыграл Маккензи Макдональда и Егора Герасимова. Да, соперники не топ-уровня, однако всего один проигранный сет в трёх встречах тоже следует считать отличным результатом.

Пробившись во вторую неделю Уимблдона, Хачанов повторил свой лучший результат на лондонских кортах — четвёртый круг. Американец и вовсе дебютирует на травяном мэйджоре, с ходу показывая такой солидный результат. Кажется, что в таких условиях на первый план могут выйти нервы и психологическая устойчивость. Ведь Корда в принципе имеет всего один четвёртый круг ТБШ в карьере. Тут и может сказаться опыт Карена.

Наверняка предстоящий матч не станет однокалиточным, с большой долей уверенности можно предположить пробитие тотала. Оба теннисиста здорово держат подачу, поэтому стоит ожидать один или даже несколько тай-брейков. Предлагаем сделать ставку на тотал больше по геймам.

Скорее всего, для пробития планки по геймам хватит даже четырёх партий. Если же вы любите ловить высокие коэффициенты, рассмотрите ставку на пятый сет. Она идёт за 3.40. Потенциальный выигрыш высок, а сражаться соперники будут до последнего. Время на отдых имелось, а на кону — четвертьфинал.

Ставки на матч Уимблдона Карен Хачанов — Себастьян Корда 5 июля 2021 года

Уже более года Себастьян Корда работает с Андре Агасси. Уроки в исполнении легенды мирового тенниса не проходят зря. Впрочем, в матче с Хачановым на корт выйдет 20-летний парень, тогда как восьмикратный победитель ТБШ будет смотреть игру даже не с трибун, а по телевизору. Юный Себастьян может не устоять перед многоопытным Хачановым, который выдаёт отличный отрезок сезона.

Ставка: тотал больше 40.5 гейма за 1.87.