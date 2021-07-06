Италия — Испания. Прогноз «Фонбет»: Роберто Манчини вытащит итальянцев в финал Евро-2020

6 июля сборные Италии и Испании сыграют в полуфинале чемпионата Европы. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Сделать ставку на полуфинал Евро-2020 можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме Италия

Италия показала уверенную игру на Евро-2020. Подопечные Роберто Манчини ни разу не проиграли на турнире: четыре победы и одна ничья в основное время за пять матчей. Единственная игра, в которой итальянцы не смогли победить за 90 минут, – с Австрией в 1/8 финала (0:0 в основное время, 2:1 в дополнительное).

Важнейшее преимущество Италии – грамотный баланс между вариативной атакой и надежной обороной. Итальянцы забили на турнире 11 мячей, пропустили – всего два. Джанлуиджи Доннарумма действует на последнем рубеже очень надёжно.

В какой форме Испания

Испанцы показывают противоречивую игру. Они начали турнир откровенно слабо: две ничьих подряд со Швецией и Польшей, проблемы с реализацией – всего один гол в двух стартовых матчах. Затем последовали более уверенные встречи со Словакией (5:0), Хорватией (3:3 в основное время, 5:3 после дополнительного), Швейцарией (1:1 в основное время, 3:1 в серии пенальти).

Ориентировочные составы Италии и Испании

Италия: Доннарумма, Кьеллини, Бонуччи, Ачерби, Ди Лоренцо, Верратти, Жоржиньо, Барелла, Инсинье, Иммобиле, Кьеза.



Испания: Симон, Жорди Альба, Лапорт, Пау Торрес, Аспиликуэта, Педри, Бускетс, Коке, Сарабия, Мората, Ферран Торрес.

Италия – Испания: статистика личных встреч

В пяти последних очных встречах (с учётом товарищеских игр) небольшое преимущество на стороне испанцев. На этом отрезке Испания дважды победила и дважды сыграла вничью, на счету Италии одна победа – в 1/8 финала чемпионата Европы 2016 года. Тогда итальянцы обыграли испанцев со счетом 2:0.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Италия – Испания 6 июля 2021 года

Ставка: проход Италии с тоталом основного времени меньше 2.5 гола за 3.00 (Сделать ставку).



Италия – одна из самых сбалансированных, стабильных и объективно достойных попадания в финал команд Евро. Итальянцы уверенно обороняются и здорово контролируют ход игры. Они уже прошли крепких соперников: Швейцарию (3:0), которая выбила сборную Франции и дошла до четвертьфинала, а также топовую Бельгию (2:1).

Испания много владеет мячом, но часто делает это стерильно, а ещё испытывает проблемы с организованными оппонентами. Испанцы не без труда дошли до полуфинала: пропустили сразу три гола от Хорватии и дожали Швейцарию только в серии пенальти. Против более чем организованной Италии Испании будет сложно создать много моментов и пройти дальше.



Игра вряд ли окажется результативной. Итальянцы пропустили всего два мяча на турнире, только один – от Бельгии с её мощной линией атаки. Испанцы, хоть и занимают место в топ-3 на Евро по ударам в сторону ворот (19,8 в среднем за матч), будут бессильны против итальянцев, которые способны сесть в своей штрафной и существенно снизить потенциал позиционных атак соперника. Италия тоже вряд ли будет сверхрезультативна – на кону финал Евро, а значит, итальянцам будет важнее не пропустить, чем устроить разгром.



На стороне ставки на «низ» и статистика очных встреч. Меньше трёх голов было забито в пяти из шести последних матчей между Италией и Испанией. Потому не ждём высокой результативности. А шансы Италии на попадание в финал кажутся выше.