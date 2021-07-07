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Ставки на спорт сегодня, 7 июля, прогнозы на спорт, расписание матчей

Англия — Дания, Хачанов — Шаповалов и другие матчи. Что смотреть 7 июля
Пётр Кондаков
Что смотреть 7 июля
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Ждём второго финалиста Евро, а «Тампа» может взять Кубок Стэнли!

2021 год перевалил за свой экватор: на календаре уже июль. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 7 июля.

На что ставить в футболе 7 июля

Сегодня мы узнаем второго финалиста Евро-2020. В Лондоне Англия принимает Данию. Конечно, команда Саутгейта – фаворит, но датчане на этом турнире чудо как хороши. А ситуация с Эриксоном так сплотила коллектив, что за них по-настоящему хочется болеть. Посмотрим, что выйдет из этой истории!

Кроме того, продолжаются матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Тбилисское «Динамо» примет «Нефтчи», солигорский «Шахтёр» отправляется на выезд к «Лудогорцу», а возмутитель спокойствия в прошлой Лиге Европы – загребское «Динамо» — сразится с исландским «Валюром».

На что ставить в хоккее 6 июля

В ночь на четверг пятый матч финала Кубка Стэнли. Вторая попытка «Тампы» завершить серию с «Монреалем» и взять трофей. Сейчас счёт в серии 3-1. Посмотрим, удастся ли канадцам продлить противостояние ещё хотя бы на одну игру.

На что ещё ставить 6 июля

На Уимблдоне последний из россиян, Карен Хачанов, в 1/4 финала сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым. Новак Джокович сыграет с обидчиком Андрея Рублёва Мартоном Фучовичем, Роджеру Федереру предстоит сразиться с Хубертом Хуркачем, а ещё одну пару составили Маттео Берреттини и Феликс Оже-Альяссим. Кроме того, продолжаются турниры в Гамбурге, Брауншвейге, Зальцбурге и Перудже.

Англия — Дания. Прогноз: Саутгейт, Кейн и Стерлинг перепишут историю своей страны Англия — Дания. Прогноз: Саутгейт, Кейн и Стерлинг перепишут историю своей страны
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