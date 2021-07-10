Аргентина — Бразилия. Прогноз «Фонбет»: скучный финал? Только не с Месси и Неймаром!

11 июля сборные Бразилии и Аргентины сыграют в финале Кубка Америки. Матч пройдёт на легендарном стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, начало в 03:00 мск. Сделать ставку на финал Кубка Америки можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме Бразилия

В плей-офф Кубка Америки сборная Бразилии пока не очень результативна: со счётом 1:0 обыграны Чили и Перу в четвертьфинале и полуфинале соответственно. Зато на групповой стадии команда Тите была прекрасна: забила 10 мячей, одержала три победы при одной ничьей в четырёх играх, заняла первую строчку и оформила лучшую разницу забитых и пропущенных мячей (10:2).



Беспроигрышная серия Бразилии достигла 13 матчей, из которых 12 – это победы. Бразильцы являются действующими обладателями Кубка Америки. Всего в их активе девять трофеев, пять из которых выиграны дома.

В какой форме Аргентина

Аргентина тоже вышла в плей-офф с первого места – те же три победы и одна ничья в четырёх турах. В четвертьфинале подопечные Лионеля Скалони расправились с Эквадором (3:0), а вот в полуфинале с трудом прошли Колумбию – выявили победителя только в серии пенальти (1:1, 3:2). Беспроигрышная серия Аргентины достигла уже 19 матчей во всех турнирах (12 побед).



Лионель Месси очаровывает болельщиков своей игрой – он является лучшим бомбардиром и ассистентом Кубка Америки (четыре гола и пять результативных передач в шести матчах).



Сборная Аргентины выигрывала Кубок Америки 14 раз – больше только у команды Уругвая (15).

Ориентировочные составы Бразилии и Аргентины:

Бразилия: Алиссон, Р. Лоди, Т. Силва, Маркиньос, Данило, Фред, Каземиро, Неймар, Пакета, Эвертон, Ришарлисон.



Аргентина: Э. Мартинес, Тальяфико, Отаменди, Пеццелья, Молина, Ло Чельсо, Г. Родригес, Де Пауль, Гонсалес, Месси, Л. Мартинес.

Бразилия – Аргентина: статистика личных встреч

33 встречи провели Бразилия и Аргентина в рамках Кубка Америки. Аргентинцы одержали 15 побед, бразильцы – 10, ещё восемь матчей завершились вничью.



Команды встречались в финале Кубка Америки дважды. Правда, было это довольно давно. В 2004 году Бразилия оказалась сильнее в серии пенальти (2:2, 4:2), а в 2007-м она победила в основное время. Причём с разгромным счётом — 3:0. В основном составе у будущих победителей тогда вышел Вагнер Лав.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Аргентина — Бразилия 11 июля 2021 года

Ставка: обе забьют за 2.15. (Сделать ставку).



Самый ожидаемый сценарий финала любого крупного турнира – обе команды играют в аккуратный футбол, безошибочно, выискивая единичные возможности для голевых атак, отсюда и моментов будет мало. Но это южноамериканские сборные, вечные конкуренты за звание лучшей команды континента – с такой мотивацией они не уйдут без голов.



Правда, та же Бразилия сдала с результативностью в плей-офф после голевого группового этапа. Аргентина же, наоборот, начала с ничьей (1:1) и двух победных матчей со счетом 1:0, а затем разбудила голевое чутье, обыграв Боливию (4:1) и Эквадор (3:0).



Но так или иначе атакующий потенциал сборных очень высок. Бразилия лидирует по среднему количеству голов за игру (2) на Кубке Америки, Аргентина идёт второй (1,83). При этом у обеих команд хорошая оборона, которую будет трудно вскрыть: у бразильцев только 2 пропущенных мяча на турнире, у аргентинцев – на один больше.