Бросят ли «Спартак» и ЦСКА вызов «Зениту» в РПЛ? Конкурентов у Семака не видно

23 июля стартует новый сезон РПЛ, сезон-2021/2022. Букмекеры, разумеется, уже открыли приём ставок на чемпионат. И, по их мнению, борьбы за золотые медали не будет совсем. Разбираемся в букмекерских раскладах и смотрим, так ли всё плохо в нашем королевстве.

«Зенит» снова выиграет. В Питере всё стабильно

Действительно, стартовая позиция у клуба из Санкт-Петербурга отличная. Всё стабильно, никаких особенных перемен. Нет потерь среди лидеров, тренер остался тот же, конкуренты не сказать что усилились. Поэтому у букмекеров нет сомнений: «Зенит» — снова чемпион. Коэффициент на такое развитие событий сейчас, за пару недель до старта чемпионата – 1.40.



Есть, правда, слухи о том, что руководство клуба ведёт переговоры с главным тренером сборной Швейцарии Владимиром Петковичем, но пока не заметно, чтобы это как-то влияло на подготовку зенитовцев. Конечно, Сергею Семаку хотелось бы усиления, но это, скорее, история про Лигу чемпионов. В РПЛ вполне можно победить тем составом, который есть сейчас.

«Спартак» выделяется среди остальных. Но новый тренер – лотерея

Из остальных команд букмекеры выделяют «Спартак». Коэффициент на чемпионство красно-белых 10.00. Напомним, что у спартаковцев приближается столетие клуба. Было бы красиво победить в этот год. Но пока сложно судить, что получится у нового главного тренера Руя Витории и его команды. Пока тренер и коллектив явно только присматриваются друг к другу.

Нужно точечное усиление, но для начала необходимо расстаться с лишними легионерами. Игроки вроде бы довольны тем стилем игры, который прививает новый тренер, но это только предсезонка. Ну и перед португальским специалистом сейчас встанет задача познакомить со своими принципами легионеров, выступавших на Евро-2020. Ларссон и Крал – ключевые футболисты, очень важно, как они примут новую метлу за оставшееся до старта сезона время.

Кто из преследователей выстрелит?

Далее плотной группой идут «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар», на любую из этих команд можно сделать ставку с коэффициентом 15.00. На небольшом отдалении «Динамо», шансы бело-голубых оценивают коэффициентом 25.00.



У всех этих команд есть как свои плюсы, так и минусы. «Локомотив» сохранил тренера и костяк команды, но Марко Николичу нужны новички, а в руководстве неразбериха. У ЦСКА за месяц до старта сезона поменялся тренер, что не добавляет веры в перспективы армейцев. Наконец, «Краснодар» под руководством Виктора Гончаренко пока тоже не показал всего, на что способен. На этом фоне довольно мощно выглядит «Динамо», пополнившееся рядом очень приличных легионеров. Но предсказать сейчас взлёт бело-голубых вряд ли кто-то возьмётся.

«Нижний Новгород» — аутсайдер. По второму неудачнику вопросы

Принимают ставки и на то, кто покинет элиту. Пока главным претендентом на вылет выглядит «Нижний Новгород». Подковëрная борьба привела к тому, что и тренера назначили поздно, и с селекцией пока не всё понятно. Александр Кержаков почти спас «Томь» (а в итоге томичи и вовсе остались в ФНЛ), но готов ли он показать свой тренерский талант в Нижнем Новгороде и РПЛ – сказать сложно. Пока на вылет «Нижнего» можно сделать ставку за 1.72.



А вот второго неудачника назвать очень сложно. Букмекеры выделяют «Арсенал» и «Крылья Советов», на них коэффициент 2.80. Чуть выше шансы «Уфы», на клуб, которым руководит Шамиль Газизов, коэффициент 4.00. Но у команды из Башкортостана есть проблемы с финансированием. А вот в «Урал» и «Химки» у аналитиков веры куда больше – коэффициент на вылет этих клубов – 8.00.

Дзюба и Азмун продолжат разрывать РПЛ

В ставках на лучшего бомбардира лиги тоже нет особых изменений. У букмекеров два фаворита, и оба из «Зенита» — коэффициент на Артёма Дзюбу и Сердара Азмуна 4.00. Их соперниками эксперты видят спартаковцев Джордана Ларссона и Александра Соболева, коэффициент на любого из этих игроков 8.00. Выделяют и форварда «Рубина» Джордже Деспотовича, поставить на него можно за 10.00.



Как видите, предтурнирные расклады достаточно однобоки: «Зенит» — чемпион, а один из его нападающих – лучший бомбардир. Что ж, у остальных клубов будет неплохая возможность доказать букмекерам, что они ошибаются. А у вас сорвать неплохой куш. Удачных ставок!