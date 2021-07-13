Анастасия Гасанова — Гретье Миннен. Прогноз: бесславный вылет ещё одной россиянки

14 июля Анастасия Гасанова и Гретье Миннен сыграют в матче второго круга соревнований в Праге (Чехия). Начало — не ранее 11:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Миннен — коэффициент на её победу составляет 1.27. На успех Гасановой можно поставить за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Анастасия Гасанова — Гретье Миннен 14 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Анастасия Гасанова — Гретье Миннен получится упорным: ставки на тотал больше 19.5 гейма принимаются за 1.77, тотал меньше 19.5 гейма оценён коэффициентом 1.97. Ставки на третий сет принимаются за 2.86.

Анализ матча турнира в Праге Анастасия Гасанова — Гретье Миннен (14.07.2021)

Обычно не самая интересная постмэйджоровская неделя в этом году способна оказаться достаточно весёлой. По всему миру проходит множество турниров, на которые среди прочих заявились достаточно рейтинговые теннисистки. Играют и представительницы России. Причём одна из них, Анастасия Гасанова, пробилась во второй круг соревнований в Праге.

Следующей соперницей станет малоизвестная бельгийка Гретье Миннен. Ранее теннисистки друг с другом не пересекались, однако сразу же бросается в глаза приличная разница в рейтинге. Если Миннен является стабильно представительницей второй сотни, то 22-летняя Гасанова лишь в нынешнем сезоне в этом самом топ-200 дебютировала.

В настоящее время Анастасия — 172-я ракетка мира, нынешний сезон отличается довольно заметным прогрессом. Но не более того. Бельгийка, для сравнения, занимает 122-ю строчку. В топ-100 она ещё не гостила, но постоянно находится в непосредственной близости.

Соревнования в столице Чехии проходят на харде и, судя по статистике выступлений, некоторое преимущество всё же должно быть на стороне россиянки. Гасанова в текущем сезоне выиграла 13 хардовых матчей, тогда как Миннен праздновала соответствующие победы лишь 9 раз.

Совсем другие мысли появляются после просмотра хардовой статистики девушек по карьере в целом. Если до начала этого года у Гасановой было 11 побед на быстром покрытии, то Миннен, будучи лишь на год старше, не только выиграла на 24 игры больше, но и завоевала трофей на соревнованиях в Люксембурге в 2018 году.

Ни в какое сравнение не идут и соперницы Анастасии и Гретье по первому кругу турнира в Праге. Если бельгийская теннисистка справилась со 184-й ракеткой мира Джулией Гатто-Монтиконе (6:0, 4:6, 6:1), то Анастасия была близка к апсету — коэффициент на её победу над 16-летней Люси Гавличковой (825-я ракетка мира) находился на уровне 1.09, однако успех дался нелегко — 6:2, 4:6, 6:4.

Нельзя не отметить и тот факт, что Гасанова на турнире в Праге выступает лишь в качестве «лаки лузера». Ещё в финале квалификации она, будучи первой сеяной, разгромно проиграла малоизвестной британке Анне Бюррэйдж (1:6, 1:6). Миннен же попала в посев уже в основной сетке — Гретье выступает в столице Чехии в качестве девятой ракетки.

Имеются большие сомнения, что даже показав свой сегодняшний максимум, Гасановой удастся оказать серьёзную конкуренцию находящейся в неплохой форме Миннен. Букмекеры подтверждают данный тезис, однако мы пойдём ещё дальше и возьмём уверенную победу бельгийки со счётом 2-0 за 1.68.

Ставки на матч турнира в Праге Анастасия Гасанова — Гретье Миннен 14 июля 2021 года

Уровень качества игры теннисисток в настоящее время разный. Да, Анастасия Гасанова наверняка сделает всё ради выхода в следующий раунд соревнований, однако и соперница не будет стоять на корте без дела. Если Гретье Миннен сыграет на своём уровне, у представительницы России будет мало шансов даже на победу в одном из сетов.

Ставка: победа Миннен со счётом 2-0 за 1.68.