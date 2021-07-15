Юлия Путинцева — Катерина Козлова. Прогноз: теннисистка из Казахстана усмирит нервы

16 июля Юлия Путинцева и Катерина Козлова сыграют в матче 1/4 финала соревнований в Будапеште (Венгрия). Начало — не ранее 11:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Путинцеву — коэффициент на её победу составляет 1.51. На успех Козловой можно поставить за 2.57.

Коэффициенты букмекеров на матч Юлия Путинцева — Катерина Козлова 16 июля 2021 года

Аналитики не считают, что матч Юлия Путинцева — Катерина Козлова получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.79, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.97. Поставить на третий сет можно за 2.59.

Анализ матча турнира в Будапеште Юлия Путинцева — Катерина Козлова (16.07.2021)

Теннисные турниры, проходящие на этой неделе, постепенно выходят на финишную прямую. Единственная россиянка, выступавшая на соревнованиях категории WTA 250 в Будапеште, вылетела ещё по итогам первого раунда. Однако и без неё четвертьфиналы обещают получиться интересными.

Одним из таких матчей должна стать встреча украинки Катерины Козловой и представительницы Казахстана Юлии Путинцевой. Ранее теннисистки пересекались на корте дважды. Справедливости ради, произошло это довольно давно. Оба раза речь идёт о 2018 годе.

Сперва на хардовом турнире в Тайпее победу одержала украинка (7:5, 6:3), после чего на таком же покрытии, но уже в Гуанчжоу выиграла Путинцева (6:4, 6:1). В общем, принимать в расчёт эти данные нет смысла. Во-первых, за три года многое изменилось. Во-вторых, в Венгрии играют не на быстром покрытии.

В Будапеште соревнуются на грунте. Если говорить об этом покрытии, значительно больше успехов на нём имеет Путинцева. Единственный трофей на высоком уровне Юлия завоевала именно на красных кортах — в 2019 году стала чемпионкой в Нюрнберге. Да и в целом баланс побед и поражений на грунте у неё значительно лучше, нежели у Козловой.

Конкретно по турниру в Будапеште девушки идут примерно одинаково. Обыграны по две не самые высокорейтинговые теннисистки, однако стоит понимать, что Козлова и сама уже давно не является представительницей топ-100 (154-я ракетка мира). В то же время Путинцева в настоящее время 42-й номер рейтинга WTA и первая ракетка венгерских соревнований.

Выступления соперниц на грунте в текущем сезоне в целом сопоставимы. Если у Козловой семь побед при шести поражениях, то Путинцева одержала девять побед при восьми неудачах. Другое дело — уровень соперниц, с которыми обе теннисистки играли. Вот тут разница уже заметная.

Дело в том, что самым видным успехом Катерины можно назвать победу над 81-й ракеткой мира Кайей Канепи. Прямо скажем, не слишком внушает. Тогда как Юлия в 2021 году успела обыграть, к примеру, Гарбинье Мугурусу. Испанка при всей своей нестабильности гораздо опаснее.

Путинцева, хоть и является 42-й ракеткой мира, имеет значительно более высокий потенциал, реализовать который не позволяют постоянные нервы. Когда матч идёт не по её сценарию, начинается ругань, летают ракетки, идут споры с судьями. Конечно же, это лишь отрицательно влияет на итоговый результат.

В Будапеште же, кажется, она нащупала эмоциональное равновесие. Надеемся, двумя матчами это не ограничится. Достаточно большая разница в рейтинге и уровне игры не смущает букмекеров, которые, хоть и выделяют Путинцеву в качестве фаворита, большого преимущества ей не отдают.

Тем не менее, представительнице Казахстана вполне по силам одержать достаточно уверенную победу. На это и сделаем ставку и надеемся, что Юлия будет сильна в первую очередь психологически. Коэффициент 1.74 на Ф1 (-3 гейма) — это вполне нормально.

Ставки на матч турнира в Будапеште Юлия Путинцева — Катерина Козлова 16 июля 2021 года

Путинцева имеет все шансы выиграть второй большой трофей в карьере. Из сеяных теннисисток до четвертьфинала добрались лишь она и американка Дэниэль Коллинз — идеальная возможность для заработать рейтинговые очки и не менее приятные призовые. Катерине Козловой вряд ли удастся остановить набравшую ход соперницу.

Ставка: победа Путинцевой с форой (-3.0) по геймам за 1.74.