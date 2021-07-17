Барбора Крейчикова — Тереза Мартинцова. Прогноз: чемпионку «Ролан Гаррос» ждут проблемы

18 июля Барбора Крейчикова — Тереза Мартинцова сыграют в финальном матче соревнований в Праге (Чехия). Начало — не ранее 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Крейчикову — коэффициент на её победу составляет 1.13. На успех Мартинцовой можно поставить за 6.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Барбора Крейчикова — Тереза Мартинцова 18 июля 2021 года

Аналитики не считают, что матч Барбора Крейчикова — Тереза Мартинцова получится упорным: ставки на тотал больше 19.5 гейма принимаются за 1.91, тотал меньше 19.5 гейма оценён коэффициентом 1.83. Поставить на третий сет можно за 3.40.

Анализ матча турнира в Праге Барбора Крейчикова — Тереза Мартинцова (18.07.2021)

Один из главных хардовых турниров недели постепенно подходит к концу. В воскресенье выяснится имя обладательницы главного трофея Livesport Plague Open — 2021. В главном матче соревнований к радости болельщиков сойдутся местные теннисистки — Тереза Мартинцова и Барбора Крейчикова.

Ранее спортсменки играли друг с другом трижды, в двух случаях побеждала Мартинцова. Впрочем, нельзя не отметить тот факт, что оба матча, из которых победительницей вышла Тереза, состоялись пять лет назад. А ведь тогда обе девушки находились на примерно одинаковом уровне. Теперь же Крейчикова является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» и 13-й ракеткой мира.

Как и подобает победительнице Открытого чемпионата Франции, по сетке существенно менее престижного турнира в Праге Барбора прошлась буквально катком. Ни одного проигранного сета на пути к финалу и лишь один тай-брейк — у соперниц чешки не было фактически ни единого шанса. Соответственно сил наверняка осталось предостаточно.

Впрочем, таким же достижением может похвастаться и Мартинцова. Тереза тоже пока не отдала оппонентам ни одной партии и даже до тай-брейков дело не доводила. Тем удивительнее, что букмекеры так высоко котируют Крейчикову, выставляя на Мартинцову огромный коэффициент. Он превышает шестёрку! Хотя как минимум навязать борьбу Тереза готова.

Победа в Праге может стать для Крейчиковой даже не второй в сезоне. Перед триумфом на «Ролан Гаррос» Барбора успела выиграть соревнования в Страсбурге, однако французские соревнования проходили на грунте, тогда как турнир в столице Чехии проводится на харде. И даже тут у 13-й ракетки мира больших проблем не имеется — 15 побед против шести поражений в 2021 году.

Впрочем, есть чем ответить и Мартинцовой. В нынешнем сезоне 26-летняя чешка имеет 19 успешных хардовых матчей при 7 поражениях. Жёсткое покрытие является профильным для Терезы. Да, трофеев она ещё не брала, зато вылетов в ранних стадиях соревнований тоже не допускала. Планку держит, сохраняет стабильность. На Livesport Plague Open выглядит и вовсе крайне грозно.

Чешское дерби в Праге — звучит как матч, в котором не должно быть однозначного фаворита, однако букмекеры совершенно другого мнения. Специалисты не оставляют Мартинцовой почти никаких шансов, однако мы с этим утверждением готовы поспорить. Большая плюсовая фора на Терезу по высокому коэффициенту смотрится той ставкой, от которой нельзя отказываться.

Стоит ли рисковать и охотиться за большими коэффициентами — большой вопрос. Соблазн крайне велик, но Крейчикова действительно хороша. Пожалуй, стоит рассмотреть ставку на победу Мартинцовой как минимум в одном сете. Итоговый успех Терезы оценивается щедро, однако её шансы в самом деле ниже.

Ставки на матч турнира в Праге Барбора Крейчикова — Тереза Мартинцова 18 июля 2021 года

Мартинцова уже не раз обыгрывала Крейчикову, а значит, должна выходить на финальный матч без лишних нервов и с серьёзной уверенностью в себе. Крайне редко в финалах случаются разгромы, а когда речь идёт о противостоянии соотечественниц, вероятность крупной победы одной из них и вовсе сводится к нулю. На наш взгляд, линия чрезмерно перекошена в пользу Крейчиковой.

Ставка: победа Мартинцовой с форой (+5.5) по геймам за 1.90.