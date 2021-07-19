Варвара Грачёва — Виктория Кужмова. Прогноз: юная россиянка останется в игровой яме

20 июля Варвара Грачёва и Виктория Кужмова сыграют в матче первого круга соревнований в Гдыне (Польша). Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Грачёву — коэффициент на её победу составляет 1.37. На успех Кужмовой можно поставить за 2.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Варвара Грачёва — Виктория Кужмова 20 июля 2021 года

Аналитики не считают, что матч Варвара Грачёва — Виктория Кужмова получится упорным: ставки на тотал больше 21.0 гейма принимаются за 1.91, тотал меньше 21.0 гейма оценён коэффициентом 1.83. Поставить на третий сет можно за 2.67.

Анализ матча турнира в Гдыне Варвара Грачёва — Виктория Кужмова (20.07.2021)

На текущей неделе запланировано всего два женских турнира, каждый из них имеет не самую солидную категорию WTA-250. За неимением большого количества вариантов девушки выбирают между двумя грунтовыми соревнованиями — в Палермо и Гдыне. Именно в Польшу отправилась россиянка Варвара Грачёва.

В первом круге она сыграет с Викторией Кужмовой. Единственный матч Кужмовой и Грачёвой случился пять лет назад. На US Open-2016 тогда ещё 16-летняя россиянка проиграла без особых шансов — 0:6, 3:6. Теперь же, по прошествии пяти лет, именно Варвара является фаворитом — соперницу она опережает в рейтинге WTA более чем на 50 позиций.

Другое дело — текущая форма Грачёвой, которая в четырёх последних матчах потерпела четыре поражения. Свою последнюю победу россиянка одержала во втором раунде «Ролан Гаррос», где обыграла Камилу Джорджи. После этого Варвара проиграла две игры на грунте — Мэнди Минелле и Марте Костюк.

Не так хорошо обстоят дела у россиянки в плане игры на грунте и в целом по сезону. Уроженка Москвы в 2021 году провела на красных кортах 14 матчей, в которых сумела одержать всего шесть побед. При этом из восьми поражений лишь в двух случаях Варваре удалось зацепить партию.

Что касается Кужмовой и её грунтовых результатов в текущем сезоне, выбирать здесь особо не из чего. Шесть матчей — три победы и три поражения. Другое дело, что Виктория пребывает в неплохой игровой форме в целом. На прошлой неделе пробилась в четвертьфинал соревнований в Праге, где уступила лишь будущей финалистке Терезе Мартинцовой.

В четырёх последних играх Грачёва сумела взять лишь одну партию, однако букмекеры отдают ей заметное преимущество. Это удивляет. Особенно если учитывать тот факт, что единственная встреча между теннисистками завершилась разгромной победой представительницы Словакии.

Да, было это пять лет назад. И всё же котировки сильно удивляют. Как минимум один сет у россиянки Кужмова взять способна. Такую ставку даже сложно назвать рискованной. Ведь Варвара сейчас явно находится не на пике формы. Ожидать от неё ровного тенниса при отсутствии провалов не приходится.

Альтернативный, но значительно более спорный вариант для ставки — чистая победа словачки. Кужмова неплохо себя чувствует на грунте, а на хардовом турнире в Праге добралась до поздней стадии. Очевидно, что Виктория в неплохой игровой форме и может дать приличный отпор более рейтинговой россиянке.

Ставки на матч турнира в Гдыне Варвара Грачёва — Виктория Кужмова 20 июля 2021 года

Виктория Грачёва переживает не самый простой период карьеры. А Виктория Кужмова вряд ли является той соперницей, которую можно обыграть, даже идя на серии из поражений. Ещё менее двух лет назад словачка входила в топ-50 рейтинга WTA, а значит, уровень у неё имеется достаточно высокий. Даже не демонстрируя свой максимум, она способна обыграть 20-летнюю россиянку.

Ставка 1: победа Кужмовой с форой (+1.5) по сетам за 1.80.

Ставка 2: победа Кужмовой за 2.95.