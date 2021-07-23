«Химки» — «Зенит». Прогноз: Семак и Дзюба — всё ещё лучшие в РПЛ. С запасом

24 июля состоится матч первого тура чемпионата России «Химки» — «Зенит». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех химчан оценён экспертами в 9.60. А ставки на ничью принимаются за 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Химки» — «Зенит» 24 июля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч первого тура РПЛ «Химки» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.81. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз матча 1-го тура РПЛ «Химки» — «Зенит» (24.07.2021)

Второй месяц лета близится к закату, но отечественные болельщики ликуют. Российская Премьер-Лига встречает новый сезон. При этом уже стартовали квалификационные раунды в еврокубках, а в ФНЛ начали ещё в середине июля. Словом, клубного футбола в ближайшее время хватит на всех, отдыхать будет некогда.



Первый тур чемпионата России сезона-2021/2022 откроют «Ростов» и «Динамо» в пятницу, а продолжится программа в субботу, 24 июля, сразу тремя встречами. На подмосковной «Арене Химки» местные «Химки» попробуют найти ответ для действующего чемпиона страны — санкт-петербургского «Зенита». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.



В СМИ появилась информация, что на трибуны смогут попасть всего 1000 болельщиков. Да и те — лишь по QR-кодам. Однако сам подмосковный клуб хочет увеличить квоту до 30-35% от общего числа посадочных мест. А петербургские ультрас вовсе призывают бойкотировать посещение футбольных матчей до тех пор, пока этот вопрос не урегулируется адекватным способом.



Как уже было сказано выше, в прошлом сезоне сине-бело-голубые выиграли золотые медали. К слову, в третий раз подряд под руководством Сергея Семака. Работа молодого российского тренера в стане клуба, несомненно, приносит свои плоды. Ну, на внутренней арене. Едва ли сейчас в России есть клуб, который может адекватно противостоять петербуржцам.



Состав у «Зенита» внушительный. Достаточное количество представителей сборной России, есть ряд футболистов уровня топовых европейских чемпионатов. Совсем недавно, например, голкипер Андрей Лунёв перешёл в немецкий «Байер», а это о многом говорит. Хотя, откровенно говоря, в прошлом году клуб неплохо справлялся и с Михаилом Кержаковым на воротах. Сейчас он считается железным первым номером.



В целом всё здорово. Единственное — чудовищная игра в еврокубках. Два последних сезона подопечные Сергея Семака принимали участие в групповом этапе Лиги чемпионов, оба раза занимали последнее место в квартете. Причём в прошлом году набрали всего лишь одно из 18 возможных очков, сыграв вничью дома с полуторным составом «Лацио». Разумеется, это никуда не годится.



Теперь у сине-бело-голубых будет ещё одна попытка. До первого тура группового этапа самого престижного европейского турнира более полутора месяцев, а потому время на подготовку имеется. Сейчас нужно сконцентрироваться на стартовых играх чемпионата России. Вообще новый футбольный сезон команда начала достойно.

В матче за Суперкубок, который прошёл в Калининграде, петербуржцы разгромили столичный «Локомотив» со счётом 3:0. Правда, тут надо бы сказать, что все три мяча железнодорожники пропустили фактически после собственных ошибок. В первом тайме петербуржцы входили в игру, смотрелись тяжеловато, но после перерыва пошло веселее.



«Химки» в качестве последних сборов принимали участие в товарищеском турнире. Результаты плачевные. В первом туре проиграли «Рубину» с минимальным счётом, пропустив на 90-й минуте при равном футболе. Во втором туре в атаке было повеселее, но наиграть на очки всё равно не удалось. Уступили «Сочи» со счётом 2:3.



Ну а в заключительном туре откровенно провалились. Московский «Спартак» по делу выиграл с разгромным счётом 5:1. Гол престижа химчане оформили только на 89-й минуте после углового. Конечно, смотреть на результат в товарищеских встречах — последнее дело. Задачи здесь решаются совсем иные. Но игра подопечных Игоря Черевченко совсем не впечатлила.



На наш взгляд, в предстоящем матче интереснее выглядят два варианта: победа «Зенита» всухую за 2.22 или победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.12. Коэффициенты солидные, а статистика личных встреч не против. В прошлом сезоне петербуржцы оба матча выиграли со счётом 2:0. Ждём чего-то подобного и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Химки» — «Зенит» 24 июля 2021 года

«Зенит» начал новый футбольный сезон с разгрома «Локомотива» в Суперкубке России, хотя железнодорожники сами виноваты. Но состояние подмосковных «Химок» совсем не внушает уверенности. В прошлом сезоне петербуржцы дважды выиграли со счётом 2:0, ждём и на этот раз чего-то вроде того же. П2 всухую смотрится хорошо, коэффициент заметно выше двойки.



Ставка: победа «Зенита» всухую за 2.22.