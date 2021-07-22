Нисиока не побеждал на харде с февраля, но на домашней Олимпиаде готов сражаться до последнего.

Карен Хачанов — Йосихито Нисиока. Прогноз: только не вылет с Олимпиады в первом же круге…

25 июля Карен Хачанов — Йосихито Нисиока сыграют в матче первого круга олимпийского турнира в Токио. Начало — не ранее 05:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Хачанова — коэффициент на его победу составляет 1.27. На успех Нисиоки можно поставить за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Карен Хачанов — Йосихито Нисиока 25 июля 2021 года

Аналитики не считают, что матч Карен Хачанов — Йосихито Нисиока получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.85, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 1.95. Ставки на третий сет принимаются за 2.85.

Анализ матча Олимпиады в Токио Карен Хачанов — Йосихито Нисиока (25.07.2021)

Олимпийский теннисный турнир продлится практически две недели, а значит и стартовать он должен как можно раньше. Теннисные корты Токио будут заняты уже на второй день после официального открытия Игр. В мужском одиночном разряде Россию представят сразу четыре атлета: Андреей Рублёв, Аслан Карацев, Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Во второй игровой день на корт выйдет и Хачанов — соперником станет местный теннисист Йосихито Нисиока. Ранее спортсмены играли друг с другом в официальных матчах лишь однажды — на Australian Open 2017 уверенную победу со счётом 3-0 одержал россиянин. Особенно стоит отметить, что в Австралии Карен и Йосихито играли на харде — на этом же покрытии пройдёт и теннисный турнир на Олимпиаде.

Хачанов проводит далеко не лучший свой сезон, в 35 проведённых матчах одержал всего 20 побед. Статистика на хардовых кортах немного лучше — 10 побед при шести поражениях. Свой последний матч на данном покрытии Карен провёл ещё в марте, когда во втором круге «Мастерса» в Майами уступил талантливейшему Яннику Синнеру из Италии — 6:4, 6:7 (2), 4:6.

Если же мы говорим о результатах Хачанова как о неудачных, то игра Нисиоки в 2021 году вообще граничит с катастрофой. Японец никогда не входил в список сильнейших игроков мира, однако на харде умел удивить даже самых грозных соперников. Сейчас же у японца удручающие 2-7 на харде и 11-17 по сезону в принципе.

Йосихито идёт на серии из четырёх хардовых поражений, а последнюю победу добыл ещё в феврале — на соревнованиях в Сингапуре. Майко Ммо (178-я ракетка мира) и Максим Кресси (149) — вот те два теннисиста, которых Нисиока сумел в 2021 году обыграть на самом распространённом покрытии в мире. Гордиться, мягко говоря, нечем.

Ужасающие результаты Нисиоки могут быть несколько компенсированы тем фактом, что Олимпиада станет для него фактически домашним турниром. Да, на трибуны вообще не будут пускать болельщиков, однако и без них родные корты, на которых он наверняка тренировался большое количество раз, должны помочь 55-й ракетке мира.

Игра Хачанова сводится к мощному форхенду и активной игре на задней линии. Когда у Карена идёт подача, сопернику становится ещё тяжелее. Йосихито любит играть в защитный теннис, поэтому ждать ошибок соперника — идеальный вариант для него. А в случае с Хачановым, ошибки эти в определённый момент игры могут посыпаться как из рога изобилия.

В недавнем интервью Хачанов дал понять, что делает на Олимпиаду большую ставку. Теннисист упомянул патриотизм, и заявил, что сыграть за сборную на Играх было его мечтой. Похвально, но такой настрой в любой момент может превратиться в перенастрой. И оказаться дополнительной проблемой.

Учитывая эмоциональность Карена, такой вариант более чем реален. В качестве достаточно надёжной ставки предлагаем проверить плюсовую фору на японца. На Ф2 (+4.5) гейма предлагают крепкий коэффициент 1.68. То есть нас устроит даже 4:6, 4:6. А учитывая неровную игру Хачанова, шансы у Нисиоки должны появиться.

Ставки на матч турнира в Токио Карен Хачанов — Йосихито Нисиока 25 июля 2021 года

При всех неудачных результатах Нисиоки в текущем сезоне, на домашней Олимпиаде мы наверняка увидим совершенно другого японца. Хачанов абсолютно по делу считается фаворитом, однако лёгкой потенциальная победа для него точно не станет.

Ставка: победа Нисиоки с форой (+4.5) гейма за 1.68.