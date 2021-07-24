Екатерина Александрова — Элисе Мертенс. Прогноз: без шансов для россиянки в Токио

Александрова прибыла в Токио в не лучшей форме. Кажется, далеко она не пройдёт.

25 июля Екатерина Александрова и Элисе Мертенс сыграют в матче первого круга олимпийского турнира в Токио. Начало — не ранее 05:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Мертенс — коэффициент на её победу составляет 1.44. На успех Александровой можно поставить за 2.81.

Коэффициенты букмекеров на матч Екатерина Александрова — Элисе Мертенс 25 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Екатерина Александрова — Элисе Мертенс получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.81, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.92. Ставки на третий сет принимаются за 2.60.

Анализ матча Олимпиады в Токио Екатерина Александрова — Элисе Мертенс (25.07.2021)

В ночь на 24 июля в Токио стартовал теннисный олимпийский турнир. В женском одиночном разряде Россию представят сразу четыре спортсменки: Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова. С жеребьёвкой мало кому повезло.

Александрова, например, в первом же круге встретится с 12-й сеяной турнира Элисе Мертенс из Бельгии. Ранее теннисистки играли друг с другом дважды, каждая забрала по одному матчу. Впрочем, между победами Екатерины и Элисе существует серьёзная разница, особенно в контексте предстоящей встречи.

Почему? Дело в том, что россиянка свою победу добыла на траве, тогда как теннисистка из Бельгии выиграла на харде. Олимпийский же турнир пройдёт на хардовом покрытии. Но это ещё половина беды, ведь дело не только в покрытии. Теннисистки совершенно по-разному проводят нынешний сезон.

Особенно если дело касается всё того же харда. У Александровой 11 побед в 18 проведённых на данном покрытии матчах, тогда как Мертенс проиграла всего три игры из 18. Процент побед говорит сам за себя, разница колоссальна. Потому коэффициенты букмекеров кажутся вполне логичными.

Далеко не в пользу россиянки общая статистика матчей в 2021 году, а также позиция в рейтинге. Звание 17-й ракетки мира позволило Мертенс получить 12-й номер посева на Олимпиаде, тогда как Александрова в рейтинге WTA лишь 33-я. Разница не является критичной, однако несущественной её тоже назвать сложно.

Екатерину Александрову образца текущего сезона очень сложно назвать крепким хардовым бойцом, а значит, её шансы на выход хотя бы в третий круг олимпийского турнира во многом зависели от жеребьёвки. И вот тут россиянке откровенно не повезло. Мог бы попасться кто-нибудь куда менее опасный. Так что, пора сматывать удочки?

Практика показывает, что Александровой достаточно тяжело играть с атакующими соперницами. В 2021 году она уступила Виктории Азаренко, Джессике Пегуле, Белинде Бенчич и Кори Гауфф. Всех их можно назвать теннисистками, играющими преимущественно в атаку. То же самое можно сказать и о Мертенс. На бумаге шансов у Екатерины становится всё меньше и меньше.

Отбросив патриотические чувства, можно с уверенностью сказать, что букмекеры даже несколько завышают коэффициент на успех Александровой. Победа Мертенс с форой (-3.5) гейма за коэффициент 1.73 смотрится более чем привлекательно. Бельгийка с первых же розыгрышей пойдёт вперёд, таким образом доставив россиянке огромные проблемы.

Стандартные 6:4, 6:4 смотрятся вполне реально, а даже если Екатерина и сможет уцепиться за партию, варианты на проход подобной ставки всё ещё останутся. Для этого нужно, чтобы в одном из оставшихся сетов бельгийка выиграла с большим запасом. Вполне реально.

Ставки на матч Олимпиады в Токио Екатерина Александрова — Элисе Мертенс 25 июля 2021 года

Элисе Мертенс не назвать одной из главных претенденток на медали одиночного разряда, однако шума бельгийка наделать может. Мертенс не зря является 12-й сеяной турнира — теннисистка находится в отличной форме и готова заходить в поздние стадии. К сожалению, об Александровой того же самого сказать нельзя.

Ставка: победа Мертенс с форой (-3.5) за 1.73.