«Локомотив» — «Арсенал». Прогноз: Николич отмажется за провал в Суперкубке России

24 июля состоится матч первого тура чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех туляков оценён экспертами в 5.70. А ставки на ничью принимаются за 3.87.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» 24 июля 2021 года

Букмекеры считают, что матч первого тура РПЛ «Локомотив» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.21, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. Поставить на «обе забьют» можно за 2.19.

Анализ и прогноз матча 1-го тура РПЛ «Локомотив» — «Арсенал» Тула (24.07.2021)

Второй месяц лета близится к закату, но отечественные болельщики ликуют. Российская Премьер-Лига встречает новый сезон. При этом уже стартовали квалификационные раунды в еврокубках, а в ФНЛ начали ещё в середине июля. Словом, клубного футбола в ближайшее время хватит на всех, отдыхать будет некогда.

Первый тур чемпионата России сезона-2021/2022 откроют «Ростов» и «Динамо» в пятницу, а продолжится программа в субботу, 24 июля, сразу тремя встречами. В Москве на «РЖД Арене» столичный «Локомотив» примет тульский «Арсенал», стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.



Железнодорожники вступили в новый футбольный сезон явно не с той ноги. В матче за Суперкубок России, проходившем в Калининграде, проиграли с разгромными 0:3 петербургскому «Зениту». Самое обидное, что фактически все голы пропустили после своих же ошибок. Хотя нанесли столько же ударов и не меньше владели мячом.



Впрочем, Марко Николич уже показал, что может быстро мотивировать подопечных. В концовке прошедшего сезона чемпионата России красно-зелёные выдали сумасшедшую серию из 11 побед подряд в Кубке страны и первенстве. В итоге заняли третье место в турнирной таблице, набрав 56 очков. Плюс в очередной раз взяли Кубок России.

Теперь столичный клуб примет участие в групповом этапе Лиги Европы. Первый тур запланирован на середину сентября, так что время на подготовку есть с запасом. В межсезонье произошли некоторые изменения. Надо сказать, что Чорлука завершил карьеру, также клуб покинули Кверквелия, Идову, Мухин, Эдер, Коченков, Игнатьев и Джорджевич. Хотя половина из них прошлый год провели в арендах.



В стане тульского «Арсенала» тоже кое-что поменялось. Кирилл Комбаров закончил карьеру. Зато удалось подписать контракты с Новосельцевым, Зурико Давиташвили и Бьорнстрёмом. Была проведена большая работа, чтобы не вылететь в ФНЛ, хотя посмотрим, что будет в итоге.



В прошлом сезоне туляки заняли 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав всего 23 очка за 30 туров. Отрыв от зоны вылета составил всего лишь один пункт. Хуже выступили только «Ротор» и разорившийся «Тамбов». Но подопечным Дмитрия Парфёнова повезло. Из-за проблем представителей ФНЛ с лицензией стыковых матчей не было.

«Локомотив» логично выглядит фаворитом. Всё же играть предстоит дома, а с мотивацией проблем возникнуть не должно. Календарь в июле-августе очень сложный: в шести стартовых турах встречи с ЦСКА, «Зенитом», «Краснодаром» и «Динамо». Потому с «Арсеналом» и «Уфой» терять очки нельзя.



Да и состав у железнодорожников банально выглядит крепче. Плюс в прошлом сезоне туляки набрали всего лишь одно очко за 15 игр на выезде, не ждём от них подвигов и на этот раз. Ничего принципиального в команде не поменялось. На наш взгляд, классическая лобовая победа хозяев за коэффициент 1.71 выглядит вполне нормально. Не видим смысла мудрить и лезть в форы, хозяева вряд ли покажут максимум в первом же туре.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» 24 июля 2021 года

На старте у «Локомотива» много сильных соперников, а потому с аутсайдерами терять очки нельзя. Благо у тульского «Арсенала» в прошлом сезоне было очень плохо с выездными играми. Да и в целом москвичи выглядят гораздо предпочтительнее соперника. Не ждём от гостей подвигов.



Ставка: победа «Локомотива» за 1.71.