«Ростов» — «Зенит». Прогноз: новый главный тренер сборной России удивит Семака

1 августа состоится матч второго тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Зенит». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде из Санкт-Петербурга: поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех «Ростова» оценён экспертами в 6.60. А ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит» 1 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Ростов» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. А поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Ростов» — «Зенит» (01.08.2021)

Лето перевалило через экватор, август всё ближе. Новый сезон Российской Премьер-Лиги потихоньку набирает обороты. Программа второго тура соревнований растянулась аж на четыре дня — стартовали матчи ещё в пятницу, а закончатся только в понедельник. В последний же день недели состоится одно из центральных противостояний тура — «Ростов» сыграет с «Зенитом».

Команды по-разному стартовали в новом сезоне. Если «Зенит» ожидаемо на выезде обыграл «Химки» (3:1), то ростовчане в родных стенах потерпели болезненное поражение от «Динамо» (0:2). Быстро пропустили два гола, забрали мяч, но ничего толкового так и не создали. Уступили абсолютно по делу.

За последний год «Ростов» и «Зенит» играли друг с другом трижды. Дважды побеждали петербуржцы, и лишь в февральской игре РПЛ подопечным Валерия Карпина удалось увезти из северной столицы ничью — 2:2. Если же брать во внимание 10 последних встреч, то тут преимущество «Зенита» не так уж и велико — пять побед при двух успехах ростовчан и трёх ничейных результатах.

Даже несмотря на поражение от московского «Динамо» в первом туре, «Ростов» остаётся серьёзной силой. В то же время группа атаки неделю назад выглядела откровенно бледно. Вполне вероятно, что тренерский штаб решится на перестановки. Долго контролировать мяч с чемпионом России южане вряд ли смогут.

Что касается «Зенита», то победа над «Химками» далась значительно тяжелее недавней игры за Суперкубок России с «Локомотивом» (3:0). Подопечные Сергея Семака даже первыми пропустили, после чего не могли выйти вперёд вплоть до 71-й минуты. Итоговый успех, конечно же, стал ожидаемым, однако пришлось изрядно попотеть. Замены сработали.

Имеются кадровые проблемы и у «Зенита». Малком по-прежнему выступает в составе сборной Бразилии на Олимпийских играх, а Магомед Оздоев получил серьёзную травму и выпал как минимум на пару месяцев. Под вопросом и участие в матче с «Ростовом» Вильмара Барриоса, который совсем недавно вернулся в Россию после выступления на Копа Америка.

«Зенит» идёт на серии из 10 беспроигрышных матчей в РПЛ (восемь побед и две ничьи), однако в пяти из шести и последних выездных встречах чемпионата команда Семака пропускала минимум один мяч. Во всех пяти случаях неизменно пробивался тотал больше 2.5 мячей. Учитывая неудачную игру «Ростова» в первом туре и повышенную мотивацию, не исключено, что и в предстоящей игре стороны обменяются голами.

Коэффициент приятный, 1.86. Лезть в форы не рискнём. Разумеется, состав у действующего чемпиона страны мощнее, но в родных стенах южане традиционно опасны. На П2 дают всего 1.53, а без борьбы подопечные Валерия Карпина редко кого отпускают. Любителям рисковать стоит рассмотреть разве что П2 с разницей в 1-2 мяча.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит» 1 августа 2021 года

Кадровые проблемы «Зенита» не позволят чувствовать себя максимально уверенно. Да, вполне вероятно, что питерская команда в итоге увезёт домой три очка, однако лёгкими они оказаться не должны. «Ростов» попросту не может себе позволить стартовать в новом сезоне РПЛ с двух безголевых домашних поражений. Возьмём голы в обе стороны.

Ставка: обе забьют за 1.86.