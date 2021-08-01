«Лилль» — «ПСЖ». Прогноз: Почеттино сокрушит чемпиона Франции в Тель-Авиве

«ПСЖ» стал ещё более звёздным. Во Франции у него снова нет конкурентов.

1 августа состоится матч Суперкубка Франции «Лилль» — «ПСЖ». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде из Парижа: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.21. Успех «Лилля» оценён экспертами в 3.60. А ставки на ничью принимаются за 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка Франции «Лилль» — «ПСЖ» 1 августа 2021 года

Букмекеры не считают, что матч «Лилль» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. А поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Анализ и прогноз матча Суперкубка Франции «Лилль» — «ПСЖ» (01.08.2021)

Почти каждый европейский чемпионат начинается стандартно — определяется обладатель Суперкубка страны. Не является исключением и Франция, где, пусть и не самый важный, но всё же трофей будет разыгран уже в воскресенье. Матч пройдёт на нейтральной территории. В Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Блюмфильд» встретятся «Лилль» и «ПСЖ». Стартовый свисток раздастся в 21:00 мск.

Напомним, «Лилль», впервые за 10 лет выиграл Лигу 1. Победа «догов» стала сенсационной — подопечные Кристофа Галтье сумели обойти не только царствующий в последние годы «ПСЖ», но и более чем крепкие «Лион» с «Монако». Ну а сами парижане довольствовались лишь победой в национальном Кубке — в решающем матче турнира подопечные Маурисио Почеттино со счётом 2:0 обыграли «Монако».

За последние восемь месяцев соперники сыграли друг с другом трижды, при этом лишь однажды сильнее оказался «ПСЖ». Звёздная команда довольствовалась победой в Кубке, а вот в чемпионате были 0:0 и 1:0 в пользу «Лилля». Выездная победа банды Галтье и вовсе стала ключевой в борьбе за чемпионское звание — проигрывать в Париже своему главному конкуренту за семь туров до финиша чемпионата «ПСЖ» просто не имел права.

Впрочем, личные встречи остаются в прошлом, ведь за это лето очень многое поменялось. «Лилль», который в последние годы в основном работает на продажу, решил не сохранять чемпионский состав. А главной, но далеко не единственной потерей стал уход самого Галтье. Наставник отправился в «Ниццу», а на его место пришёл Жослен Гурвеннек, главным достижением которого является победа в Кубке Франции сезона-2013/2014 с «Генгамом».

Не менее важную роль в чемпионстве «Лилля» сыграли вратарь Майк Меньян и полузащитник Бубакари Сумаре. Тем не менее первый отправился в «Милан», а второй был выкуплен «Лестером». При всём этом «Лилль» не совершил ни одной значимой покупки, и совершенно непонятно, как клуб планирует защищать чемпионский титул Лиги 1. Финансовые проблемы прошлых лет дают о себе знать.

Что касается «ПСЖ», то флагман французского футбола привычно усиляет состав. При этом текущее трансферное окно несколько выходит за рамки привычной политики парижан, ведь из пяти существенных трансферов три были оформлены абсолютно бесплатно. На правах свободных агентов состав пополнили Джанлуиджи Доннарумма, Серхио Рамос и Жоржиньо Вейналдум.

За сравнительно небольшие деньги из «Порту» был выкуплен Данилу Перейра, а прямиком из «Интера» в Париж попал Ашраф Хакими. Сумасшедшее усиление, на которое было потрачены смешные деньги. Разумеется, исключительно по меркам «ПСЖ» — чуть больше € 70 млн. Правда, тот же Рамос на поле в Израиле не выйдет.

«Пари Сен-Жермен» поборется за Суперкубок Франции уже в девятый раз подряд, при этом сразу в восьми случаях трофей отходил парижанам. Впечатляющая статистика, которая будто бы подталкивает к тому, чтобы сделать ставку на столичную команду. Коэффициент на успех подопечных Маурисио Почеттино зашкаливает — 2.21. От такого валуйного варианта попросту нельзя отказываться.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Франции «Лилль» — «ПСЖ» 1 августа 2021 года

Абсолютно устрашающее усиление состава в исполнении «ПСЖ» не может не сказаться на результатах. Заполучив в состав одного из лучших защитников в истории футбола и, возможно, лучшего вратаря прямо сейчас, парижский клуб просто не имеет права проиграть первую же игру сезона. Тем более титульную. Да и действующий чемпион Франции в межсезонье заметно ослаб.

Ставка: победа «ПСЖ» в основное время за 2.21.