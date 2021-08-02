«Спартак» — «Бенфика». Прогноз букмекеров: Лига чемпионов – это вам не РПЛ

4 августа московский «Спартак» начнёт свой путь в Лиге чемпионов. В первом матче 3-го квалификационного раунда команда Руя Витории сыграет с португальской «Бенфикой». Начало матча – в 20:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах видят фаворитом противостояния португальский клуб. Поставить на гостевую победу «Бенфики» можно с коэффициентом 2.30, это примерно 42% вероятности. Шансы «Спартака» оценивают коэффициентом 3.20 (31%). На ничейный исход предлагают коэффициент 3.50 (27%).



Сделать ставку на победу «Бенфики» по сумме двух матчей можно с коэффициентом 1.38, на успех «Спартака» можно поставить за 3.00.



Аналитики не ждут результативного футбола в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика». Поставить на ТМ 2.5 можно за 1.87, а на ТБ 2.5 гола принимают ставки с коэффициентом 1.94. На то, что обе команды смогут забить, букмекеры предлагают коэффициент 1.75, обратный исход идёт за 1.95.

Анализ и прогноз матча «Спартак» — «Бенфика» (4.08.2021)

Рую Витории на первых порах в России непросто. Да, предсезонный турнир был ярким, но вслед за ним пришли суровые будни РПЛ. Сначала минимальное поражение от «Рубина», затем минимальная же победа над самарскими «Крыльями».



Португальцу не позавидуешь: ему приходится знакомиться с командой и перестраивать её под свои требования буквально на ходу. Тем более что ключевые исполнители были в составах своих сборных на Евро-2020. Из положительного: кажется, Витория смог стабилизировать оборону. Она хоть и допускает провалы, но их всё же меньше, чем мы привыкли. В атаке индивидуальное мастерство позволяет красно-белым создавать много моментов, правда, пока хромает реализация. Но это тот случай, когда количество рано или поздно перейдёт в качество.



Проблемные места «Спартака» — правый защитник и опорная зона. Витории пока так никого и не купили. Правда, справа неплохо в первых двух турах смотрелся Николай Рассказов. Есть ещё Павел Маслов, да и вариант с Романом Зобниным отбрасывать нельзя. А вот опорного полузащитника с первым пасом команде не хватает. Йоррит Хендрикс только разочаровывает, а Крал и Умяров всё-таки игроки несколько другого профиля.



Что до «Бенфики», то у португальцев ещё не начался чемпионат. Правда, в товарищеских матчах португальцы добиваются хороших результатов: победа над «Лиллем», завоевавшим вчера Суперкубок Франции, и ничья с «Марселем». Эти команды как минимум не слабее «Спартака» по составу.



Исходя из последних матчей, напрашивается ставка на ТМ 2.5. У «Спартака» два матча всего с одним голом, у «Бенфики» тоже последние матчи низовые. Но не будем забывать, что начиная с этого сезона отменилось правило выездного гола в еврокубках. Это должно сделать матчи более результативными. Да и команды всё-таки подобрались в этой паре более ориентированные на комбинационный, атакующий футбол. Поэтому ставка на ТБ 2.5 гола за 1.94 будет неплохим вариантом.



Вполне себе смотрится и ставка на то, что обе команды смогут забить. И те, и другие никогда не были эталонами оборонительных действий, а, учитывая тот факт, что между тренерами существует принципиальное соперничество, эмоции наверняка будут зашкаливать.



Кстати, принципиальность этого матча может привести и к дополнительным наказаниям от арбитра. Букмекеры предлагают коэффициент 2.80 на то, что в матче будет пенальти и 4.00 на то, что один из игроков получит красную карточку. Если же хотите рискнуть и скомбинировать эти два события, можете сделать ставку с коэффициентом 8.00.

Если говорить об исходе, то неплохо смотрится ставка на ничью. С одной стороны, «Спартаку» нужно побеждать, чтобы чувствовать себя уверенно перед ответной встречей. С другой – бежать шашки наголо тоже глупо, иначе можно поехать в Португалии уже сугубо формально. Поэтому вариант с ничьей за 3.50 – вполне рабочий.



Ну и ещё можно рассмотреть гол в промежутке с 76-й по 90-ю минуты. «Бенфика», которая ещё не начала чемпионат, в этот момент может и подсесть, а «Спартак», который уже набрал обороты, может оказать давление на португальцев. Конечно, здесь нужно будет смотреть в зависимости от ситуации на поле, но коэффициент 2.05 весьма приличный.



Будем смотреть и болеть за «Спартак». Пусть у красно-белых получится пройти грозного соперника. Ну а вам удачных ставок!