«Монпелье» — «Марсель». Прогноз: Пайет и Манданда начнут поход за медалями Лиги 1

8 августа состоится матч чемпионата Франции «Монпелье» — «Марсель». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Марселю»: поставить на гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.36. Успех «Монпелье» оценён экспертами в 3.05. А ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монпелье» — «Марсель» 8 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Монпелье» — «Марсель» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. А поставить на «обе забьют» можно за 1.68.

Анализ и прогноз матча чемпионата Франции «Монпелье» — «Марсель» (08.08.2021)

Европейский футбол постепенно возвращается на наши экраны. Очередной сезон чемпионата Франции стартовал ещё в пятницу, а в воскресенье нас ожидает бодрый матч. Вывеска «Монпелье» — «Марсель» звучит интересно, на стадионе «Стад де ла Моссон» встретятся восьмая и пятая команды прошедшего чемпионата Франции. Их амбиции только возросли.

В прошлом сезоне соперники пересекались дважды — перевес на стороне «провансальцев». В домашней встрече «Марсель» одержал победу со счётом 3:1, в выездной — лишь в компенсированное время упустил три очка (3:3). Если же брать 10 последних матчей, одним из самых популярных исходов, на удивление, является ничья — три таких случая.

Ещё пять раз побеждал «Марсель», тогда как на счету «Монпелье» всего два успешных результата. В общем, некоторое преимущество южан тут наблюдается, хотя эти годы выдались для клуба не самыми приятными. И ничего, очки набирали исправно.

Говоря о предсезонной подготовке, нельзя не отметить, насколько лучше её провели подопечные Хорхе Сампаоли. Пять побед и две ничьи в семи товарищеских встречах. У «Монпелье» пять контрольных игр — две победы и три поражения. При этом и уровень соперников разнится — самым грозным оппонентом «паладинов» оказался «РБ Лейпциг». А вот «Марсель» среди прочих успел сыграть с «Бенфикой», с «Вильярреалом» и с «Брагой».

Работа клубов на трансферном рынке этим летом очень и очень отличается. Если единственным трансфером «Монпелье» стала аренда из «Фламенго» центрального защитника Тулера, то «Марсель» из этого же клуба выкупил форварда сборной Бразилии Жерсона за целых € 25 млн. И на этом не остановился — за € 11 млн был приобретён защитник дортмундской «Боруссии» Леонардо Балерди, а за € 4,5 млн из «Сантоса» перебрался ещё один игрок обороны Луан Перес.

Конкретно к матчу первого тура каждый из новичков будет готов, а вот с другими футболистами есть проблемы — как у «Монпелье», так и у «Марселя». Помимо того, что обе команды по различным причинам лишились своих основных вратарей, Хорхе Сампаоли не сможет рассчитывать на защитника Дуже Чалета-Цара и Аркадиуша Милика, выступающего в атаке.

По итогам предыдущего сезона «Марсель» опередил «Монпелье» на три позиции, хотя с результативностью всё было наоборот. Забили подопечные Сампаоли на семь голов меньше. Видимо, именно проблемы в атаке и вынудили пойти на дорогостоящий трансфер Жерсона. В обороне у них, тем не менее, всё в порядке — 46 пропущенных против 62 у того же «Монпелье».

Существенное кадровое усиление «Марселя» ещё сильнее отдалило его по силе состава от «Монпелье». Тот же Жерсон уже успел провести за новый клуб семь полных матчей и вполне себе влился в коллектив. Учитывая то, что большая часть предыдущих матчей между командами завершалась победами «Марселя», кажется, и в предстоящей встрече всё завершится победой гостей.

Коэффициент приятный, сильно превышает двойку. Не видим смысла мудрить. П2 за 2.36 смотрится хорошо. Также можно рассмотреть ставку на голы в обе стороны. «Монпелье» в родных стенах более чем результативен, но и гости после трансферов должны добавить в атаке.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монпелье» — «Марсель» 8 августа 2021 года

Стартовые матчи всегда могут преподнести массу сюрпризов, однако постоянно играть против логики нет никакого смысла. На дистанции ставка на «Марсель» выглядит значительно более выгодной, ведь, судя по трансферам, команда настроена на серьёзные свершения в новом сезоне. Поверим в успех подопечных харизматичного Сампаоли. В последнее время они уверенно чувствовали себя с «Монпелье».

Ставка: победа «Марселя» за 2.36.