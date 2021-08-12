«Лорьян» — «Монако». Прогноз: Александра Головина поберегут для Лиги чемпионов

13 августа состоится матч второго тура чемпионата Франции «Лорьян» — «Монако». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех клуба из Лорьяна оценён экспертами в 4.90. А ставки на ничью принимаются за 3.88.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Лорьян» — «Монако» 13 августа 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Франции «Лорьян» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз матча чемпионата Франции «Лорьян» — «Монако» (13.08.2021)

Последний месяц лета набирает обороты. Но для футбольных болельщиков это не повод расстраиваться, ведь в Европе разгоняется новый сезон. В еврокубках уже вовсю гремят квалификационные раунды, плюс постепенно стартуют топовые первенства. Одной из первых после отпуска вернулась французская Лига 1.



Второй тур чемпионата Франции стартует в пятницу, 13 августа. Честь открывать программу снова выпала «Монако», который на этот раз отправится в гости к «Лорьяну». Игра пройдёт на стадионе «Ле Мустуар», стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Вторая попытка монегасков добыть победу.



В первом туре играли дома с «Нантом», который в прошлом сезоне едва не отправился в Лигу 2. Предсезонку «канарейки» тоже провели неудачно, перед встречей оправданно считались аутсайдерами, но на «Луи II» удержали ничью (1:1). Хозяева забили первыми, контролировали ситуацию, но пропустили на 42-й минуте с углового.



Некоторые лидеры атаки остались в запасе, но Нико Ковачу не удалось отделаться малой кровью. Во втором тайме на поле появились Александр Головин и Виссам Бен-Йеддер. Атаки стали острее, моменты возникали, однако вырвать победу так и не вышло. Гости дотерпели.



Неудачный старт сезона в Лиге 1 «Монако» скрасил выходом в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В первом матче с пражской «Спартой» выиграли со счётом 2:0, на ответный поединок стояла задача не растерять преимущество. Головин и компания справились без каких-либо хлопот, победив со счётом 3:1.



Монегаски имели возможность отличиться ещё до перерыва, но голы пошли только во втором тайме. Полузащитник сборной России вышел в старте и забил гол на 55-й минуте после щедрого паса Бен-Йеддера. Также в составе монегасков отличились Желсон Мартинш и Софьян Диоп. Теперь команде предстоит встретиться с опытным донецким «Шахтёром».



Совсем не исключено, что Нико Ковач снова проведёт небольшую ротацию состава, даст лидерам отдохнуть. Например, Александр Головин получил микроповреждение в матче Лиги чемпионов. Есть смысл оставить его в запасе и дать шанс тому же Диопу. «Лорьяну» такой расклад, несомненно, только на руку.

Кристоф Пеллиссье в позапрошлом сезоне подарил оранжевым первое место Лиги 2 (хотя коронавирус тоже помог), а в прошлом занял 16-е место в Лиге 1, сохранив прописку во французской элите. Отрыв от зоны стыков составил всего два очка, но и от 12-й строчки клуб отстал всего на три. Но понятно, что он по-прежнему считается аутсайдером.



В прошлом сезоне чемпионата Франции было тяжело: за 38 туров «мерлузовые» пропустили 68 голов. Чаще из сетки ворот мяч доставали лишь вылетевшие в Лигу 2 «Ним» и «Дижон». Зато нынешний розыгрыш начали с выездной ничьей с «Сент-Этьеном» (1:1). «Святые» ожидаемо имели преимущество, но сравняли счёт лишь с пенальти на 70-й минуте.



Теперь «Лорьяну» предстоит сыграть дома, а в предыдущем сезоне клуб занял шестое место по набранным очкам на своём поле. Однако соперник хорош. Очки отобрать у «Монако» оранжевые, конечно, могут, но на победу рассчитывать будет трудно. Мы бы проверили комбинированную ставку «Х2 и тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.69.



Статистика личных встреч, к слову, на стороне монегасков, они проиграли лишь однажды за восемь предыдущих случаев. По праву считаются фаворитами и в этот раз. Правда, слишком много голов не ждём. Скорее всего, Ковач снова побережёт некоторых лидеров атаки на игру в Лиге чемпионов. График плотный, а на кону щедрые призовые УЕФА и престиж клуба.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Лорьян» — «Монако» 13 августа 2021 года

«Монако» смазал старт чемпионата Франции, но вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. На носу игра с опытным «Шахтёром». Разумеется, «Лорьян» — андердог, но на своём поле выглядел в прошлом сезоне достойно. Наверняка Нико Ковач проведёт ротацию, так что особо многого не ждём и от монегасков.



Ставка: «Монако» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.69.