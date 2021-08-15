Аслан Карацев — Марин Чилич. Прогноз: победитель US Open не сорвёт российское дерби в США

16 августа Аслан Карацев и Марин Чилич сыграют в матче первого круга соревнований категории ATP 1000 в Цинциннати (США). Начало — не ранее 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение Карацеву — коэффициент на его победу составляет 1.75. На успех Чилича можно поставить за 2.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Аслан Карацев — Марин Чилич 16 августа 2021 года

Аналитики считают, что матч Аслан Карацев — Марин Чилич получится упорным: ставки на тотал больше 23.0 гейма принимаются за 1.84, тотал меньше 23.0 гейма оценён коэффициентом 2.01. Ставки на третий сет принимаются за 2.50.

Анализ матча турнира в Цинциннати Аслан Карацев — Марин Чилич (16.08.2021)

Не успел в Торонто завершиться Rogers Cup, как в Цинциннати уже стартует очередной турнир категории «Мастерс». За 1000 рейтинговых очков теннисисты будут соревноваться на протяжении недели. Из четырёх россиян, заявившихся на соревнования, лишь Аслан Карацев сыграет в первом круге. Соперником станет титулованный хорват Марин Чилич.

Карацев выдал лучший отрезок именно на харде. Потому неудивительно, что после возвращения в календарь турниров с жёстким покрытием он, кажется, снова нашёл свою игру. И хоть в Торонто Аслан проиграл в первом же раунде, его игру сложно было назвать плохой. Боевые 6:7 (7), 4:6 в матче с набравшим классную форму Кареном Хачановым можно считать вполне рабочим результатом.

А вот Чилич свой лучший теннис привычно показал на траве — титул в Штутгарте, четвертьфинал соревнований в Лондоне и выход в третий круг Уимблдона, где даже вёл 2-0 по партиям у Даниила Медведева. С возвращением на хард Марин несколько сбавил обороты — второй круг Олимпийских игр и единственная победа в Торонто, да и та над откровенным грунтовиком Альбертом Рамосом-Виньоласом. Гордиться, прямо скажем, нечем.

Тем не менее, хорватский теннисист успел доказать, что списывать со счетов его пока рано. Марин восстановился после травмы и этим летом успел одержать победы над такими статусными соперниками, как Феликс Оже-Альяссим, Денис Шаповалов и Фабио Фоньини. Конечно, это не однозначные топы, но более чем мощные спортсмены.

Если говорить о хардовых результатах Карацева в 2021 году, то 16 побед при всего четырёх поражениях не могут не бросаться в глаза. Завоёванный трофей в Дубае, полуфинал Открытого чемпионата Австралии — уроженец Владикавказа взорвал информационное теннисное пространство ещё зимой, а теперь готов продолжать одерживать большие победы.

У Чилича достижения на харде в нынешнем сезоне сильно скромнее — всего восемь побед при шести поражениях. Самым успешным турниром в 2021 году оказался «Мастерс» в Майами, где удалось пробиться в четвёртый раунд. Однако и во Флориде ничего особенного не потребовалось. Достаточно взглянуть на список жертв, чтобы понять главную причину успеха. Да, повезло с сеткой — Федерико Кория, Кристьян Гарин и Лоренцо Музетти.

Кажется, Аслан Карацев абсолютно по делу является фаворитом предстоящей встречи с Марином Чиличем. Игра в Канаде с Хачановым недельной давности внушает оптимизм, а хорват на харде сейчас совсем не блещет. Более того, коэффициент на российского теннисиста выглядит даже несколько завышенным. Видимо, сказывается магия имени чемпиона US Open. Пусть и времени с тех пор прошло предостаточно.

Что ж, тем лучше для нас. Можно не изобретать велосипед и не докупать форы, стремясь довести потенциальный выигрыш до приятных значений. Берём победу Карацева за приятный глазу коэффициент 1.75 и спокойно увеличиваем свой банк. Ведь у Карацева вырисовывается битва с Андреем Рублёвым. Чем не дополнительная мотивация?

Ставки на матч в Цинциннати Аслан Карацев — Марин Чилич 16 августа 2021 года

В случае победы над Чиличем Карацев уже во втором раунде сыграет с Андреем Рублёвым. Очередное российское дерби на американских кортах привлечёт серьёзное внимание общественности, а Аслан вряд ли будет чувствовать какой-то страх или давление — по личным встречам он у Рублёва ведёт, а сам Андрей в настоящее время пребывает далеко не в лучшей форме. Чилич на харде тоже не впечатляет, так что всё в руках Карацева.

Ставка: победа Карацева за 1.75.