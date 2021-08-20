«Торино» — «Аталанта». Чего ждать от Малиновского и Миранчука в первом туре Серии А?

21 августа состоится матч первого тура чемпионата Италии «Торино» — «Аталанта». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде из Бергамо: поставить на гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех «Торино» оценён экспертами в 5.20. А ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Торино» — «Аталанта» 21 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Торино» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58 а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. А поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Торино» — «Аталанта» (21.08.2021)

Чемпионат Италии в этом сезоне стартует под занавес лета, то есть позже остальных ведущих европейских лиг. Однако это только добавляет интереса. Уже в субботу начнётся первый тур. На вечер приберегли битву «Торино» и «Аталанты». Свисток арбитра запланирован на 21:45 мск.

Туринский клуб давно не является представителем верхней части таблицы, как это было несколько лет назад, однако попортить нервы грандам итальянского футбола по-прежнему способен. В одном лишь прошлом сезоне «Торино» умудрился оторбать очки у «Ювентуса», «Лацио», «Ромы», «Наполи» и той же «Аталанты». Неплохая коллекция.

В сезоне-2020/2021 «Торино» и «Аталанта» играли друг с другом дважды. Если в сентябре подопечные Джан Пьеро Гасперини одержали уверенную выездную победу со счётом 4:2, то в родных стенах в начале февраля пришлось довольствоваться мирным исходом. Хотя снова состоялось шесть голов — 3:3. И пенять фаворит мог лишь на себя.

Ведь в той игре команда из Бергамо вела со счётом 3:0 уже к 21-й минуте, однако до победы дело так и не дошло. Не самые приятные воспоминания для «Аталанты», которая в итоге отстала в турнирной таблице от второго места лишь на одно очко. Место в Лиге чемпионов, впрочем, никуда не делось. А то было бы гораздо обиднее.

Если копнуть в истории встреч «Торино» и «Аталанты» чуть глубже, то можно с уверенностью сказать, что скучно тут бывает только по большим праздникам. Чего только стоят выездные 7:0 от чёрно-синих, которые они учинили туринцам в январе 2020 года. Последний относительно скучный матч случился ещё в 2018 году, когда стороны расписали нулевую ничью, однако и тогда «Аталанта» могла забивать как минимум дважды.

Сезон только начинается, а Джан Пьеро Гасперини уже столкнулся с немалым количеством кадровых проблем. Так, в субботу на поле по разным причинам не смогут появиться Дуван Сапата, Мартен де Рон, Ханс Хатебур и Ремо Фройлер. Каждый из них играл достаточно важную роль в прошлом сезоне. А ведь возможности для ротации относительно скромные. В то же время у «Торино» к предстоящей игре готовы все основные футболисты.

Под вопросом остаётся и участие в первом туре Алексея Миранчука и Руслана Малиновского. Первый получил небольшое повреждение во время предсезонной подготовки, второй лишь недавно вернулся в общую группу. Далеко не факт, что Малиновский готов провести на поле продолжительный отрезок времени. А во второй половине минувшего сезона он был ключевой фигурой.

Лишь в двух из десяти последних матчей с «Аталантой» «Торино» не удавалось забить. Не лучшая физическая готовность гостей может сыграть против них и на этот раз. Тем более что речь идёт о матче, который пройдёт в Торино. Как бы то ни было, свой гол подопечные Гасперини всё же должны найти, а значит, ставка на «обе забьют» видится в данном случае более чем играбельной.

Коэффициент, конечно, довольно скромный. Всего 1.64. Но на старте сезона лучше выбирать варианты попроще и избегать неоправданного риска. Уверенности в победе бергамасков малой кровью нет, потому брать форы не хочется. «Торино» может пропускать очень много даже от середняков, но очки у представителей страны в Лиге чемпионов отбирает исправно.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Торино» — «Аталанта» 21 августа 2021 года

Начало сезона, большое количество отсутствующих футболистов у «Аталанты», умение «Торино» играть с большими командами. На таком фоне уверенности в победе бергамасков нет. Раз так, следует попросту обратиться к статистике, а она нам однозначно говорит — будет весело. Проверим голы в обе стороны.

Ставка: обе забьют за 1.64.