«Аталанта» — «Болонья». Прогноз: Алексей Миранчук получит шанс перед сборной России

28 августа состоится матч второго тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Болонья». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Аталанте»: поставить на хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех «Болоньи» оценён экспертами в 7.40. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Аталанта» — «Болонья» 28 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Аталанта» — «Болонья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. А поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Аталанта» — «Болонья» (28.08.2021)

Второй тур чемпионата Италии врывается в повестку дня очень быстро. Хорошая компенсация за то, как долго поклонники ждали старта Серии А. Посмотреть тут есть на что. Отечественных любителей футбола наверняка привлечёт встреча «Аталанта» — «Болонья». Самая атакующая команда прошлого чемпионата сыграет с ярким представителем второй половины турнирной таблицы Серии А.

«Аталанта» может похвастаться девятью десятками забитых мячей в 38 турах чемпионата Италии сезона-2020/2021 — лучший результат в лиге. «Болонья» отличилась 51 раз. Гораздо меньше, однако если брать нижнюю часть турнирной таблицы, то лишь «Специя» выглядела в атаке солиднее (52 гола). Значит, скучать не придётся.

Очные встречи «Аталанты» и «Болоньи» в прошлом сезоне получились абсолютно не похожими друг на друга. Если на своём стадионе бергамаски не заметили скромного соперника (5:0 и гол Алексея Миранчука), то на выезде не просто довольствовались лишь ничьёй (2:2), но и не имели существенного игрового преимущества.

Если же взглянуть на результаты за последние пять лет, эта ничья видится достаточно случайной. Из 10 предыдущих очных встреч «Аталанта» выиграла в восьми случаях, ещё один матч завершился победой «Болоньи» (2:1 в декабре 2019 года). Перекос очевидный.

Ещё неделю назад «Аталанта» испытывала серьёзнейшие кадровые проблемы — на матч с «Торино» рисковали не выйти сразу шесть футболистов основного состава. Ровно шесть дней спустя в лазарете бергамасков остались лишь Дуван Сапата, Ханс Хатебур и Мартен де Рон — не идеально, но значительно приятнее.

Участие в первом туре Алексея Миранчука и Руслана Малиновского находилось под большим вопросом, однако россиянин и украинец в итоге с «Торино» сыграли. Готовится пара полузащитников и к битве с «Болоньей». Кажется, их помощь команде в субботу ох как понадобится.

Справедливости ради «Болонья», наоборот, за неделю лишь потеряла в живой силе. На игру с «Аталантой» не выйдут Митчелл Дейкс, Федерико Сантандер, Роберто Сориано, Артур Теате и Йерди Схаутен. И уже это вполне себе тянет на серьёзные потери. Ведь скамейка тут совсем короткая.

Лишь в одном из пяти последних матчей между «Аталантой» и «Болоньей» не был пробит стандартный тотал больше. Кажется, аналогичную ситуацию стоит ожидать и в субботу. В то же время подопечные Джан Пьеро Гасперини сейчас явно находятся не в идеальном состоянии.

Неудивительно, что тренер открыто критиковал игру своей команды после первого тура. За неделю рассчитывать на колоссальный скачок не приходится, потому лезть в исход не станем. Ведь коэффициент на А1 очень скромный, а риск с форами не кажется оправданным. А вот голы тут должны быть при любых раскладах. Тотал больше 3 мяча за 1.66 смотрится хорошо.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Болонья» 28 августа 2021 года

«Болонья» не только любит играть в атакующий футбол, но и с удовольствием даёт это делать соперникам. И если в матче с «Салернитаной» такие выходки подопечным Синиши Михайловича сошли с рук (3:2), то «Аталанта» подобную наглость команде из второй половины турнирной таблицы не простит. Результативность должна оказаться высокой.

Ставка: тотал больше 3 гола за 1.66.