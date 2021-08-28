«Милан» — «Кальяри». Прогноз: россонери разберутся с аутсайдером без Златана Ибрагимовича

29 августа состоится матч второго тура чемпионата Италии «Милан» — «Кальяри». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде из Милана: поставить на хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех «Кальяри» оценён экспертами в 7.20. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Милан» — «Кальяри» 29 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Милан» — «Кальяри» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.33. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59. А поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Милан» — «Кальяри» (29.08.2021)

Чемпионат Италии будто бы боялся стартовать раньше времени, зная о возможных проблемах. И эти проблемы громыхнули в последние две недели — уход Ромелу Лукаку из «Интера» и неожиданное возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» существенно понизили стоимость акций Серии А. Но есть клубы, которым всё это на руку. К примеру, «Милан».

Он после таких потерь конкурентов не имеет права не претендовать на чемпионство. Подтверждать амбиции россонери продолжат в воскресенье. В соперниках у подопечных Стефано Пиоли скромный «Кальяри», который в прошлом сезоне едва не вылетел в Серию Б. И уж если красно-чёрные не смогут обыграть даже такого оппонента, то никакие ослабления конкурентов, кажется, уже не помогут.

В прошлом сезоне стороны пересеклись дважды, при этом лишь однажды «Милан» взял верх. Интересно, что команда Пиоли выиграла на выезде (2:0), а вот дома не сумела даже забить в ворота скромных «островитян» — 0:0. Справедливости ради на «Сан Сиро» хозяева сидели на воротах аутсайдера практически с первой минуты, однако результата это не принесло. И вот новая попытка.

Сезон соперники начали достаточно смазанно. «Милан» добыл скромную, но важную победу над «Сампдорией» (1:0), а «Кальяри» едва не остался с пустыми руками на домашнем стадионе со «Специей» (2:2). Подопечные Леонардо Семпличи до 62-й минуты и вовсе проигрывали со счётом 0:2, однако дубль Жоао Педро принёс хотя бы одно очко.

Говоря о неуверенном старте сезона в исполнении «Милана», нельзя не отметить кадровые проблемы красно-чёрных. Первые туры пропускают сразу два лидера: Златан Ибрагимович и Франк Кессье. Не сыграют они и с «Кальяри». Могучий швед набирает форсу и должен вернуться в строй в сентябре. Пока придётся обойтись без него.

Что касается потерь у гостей, то на поле «Сан Сиро» не выйдут Риккардо Ладинетти, Марко Рог и Алессио Краньо — достаточно важные игроки обоймы, однако далеко не ключевые. Впрочем, преимущество россонери по уровню исполнителей в любом случае не вызывает сомнений.

В конце прошлого сезона «Кальяри» выдал отличный отрезок, проиграв лишь в одном матче Серии А из восьми (четыре победы и три ничьи). Увы, это мало что говорит об уровне команды, ведь те победы были необходимы для спасения, а для большинства соперников те результаты ничего не решали. Разность мотиваций выходила на первый план.

Без Златана Ибрагимовича и Франка Кессье атакующий потенциал «Милана» существенно проседает — неделю назад это было заметно. Тем не менее едва не вылетевшую в Серию Б команду россонери должны побеждать и без них. Особенно в родных стенах. Благо что новый вратарь с ходу зарекомендовал себя выше всяких похвал.

Уверенность в обороне крайне важна в стартовых турах, созидать в таких условиях становится легче. Кажется, в предстоящем матче нас ждёт достаточно уверенная победа хозяев. Небольшая минусовая фора на миланцев выглядит добротно. Града голов не ожидаем, но пару мячей подопечные Пиоли наверняка придумают.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Милан» — «Кальяри» 29 августа 2021 года

Существенные потери в стане конкурентов не позволяют команде Стефано Пиоли расслабляться в матчах с соперниками уровня «Кальяри». Красно-чёрные прекрасно чувствуют себя и без травмированных Ибрагимовича и Кессье, а фактор домашнего стадиона должен лишь помочь одержать уверенную победу. Выберем победу «Милана» с минусовой форой.

Ставка: победа «Милана» с форой (-1) за 1.75.