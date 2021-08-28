«Салернитана» — «Рома». Прогноз: Эльдор Шомуродов и Мхитарян продолжат охоту

29 августа состоится матч второго тура чемпионата Италии «Салернитана» — «Рома». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде из Рима: поставить на гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех «Салернитаны» оценён экспертами в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Салернитана» — «Рома» 29 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Салернитана» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61 а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. А поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Салернитана» — «Рома» (29.08.2021)

В последние выходные этого лета состоится второй тур чемпионата Италии. Сезонные расклады немного изменились на фоне пары громких трансферов, хотя делать далеко идущие выводы сейчас неприлично рано. Пока же участники стараются попросту не терять очки. Одним из закрывающих программу второго тура станет матч «Салернитаны» и «Ромы».

В этом сезоне к «Роме» приковано пристальное внимание. Жозе Моуринью вернулся в Италию, уход Эдина Джеко, несколько солидных трансферов и большие амбиции. А ведь соперники римлян в борьбе за скудетто только ослабли и не отличаются стабильностью. Значит, шансы показать себя у Особенного появятся.

Претензии на золотые медали Серии А римский клуб обозначил в первом же туре. Убийственная реализация, две результативные передачи новичка Тэмми Абрахама и, как результат, уверенная победа над «Фиорентиной» со счётом 3:1. Приложил ногу к успеху и Эльдор Шомуродов, который успел отдать голевую передачу за отведённые на поле 27 минут. А Генрих Мхитарян продолжает штамповать голы.

«Салернитана» начала жизнь в элитном дивизионе ярко. С ходу выдала огненный матч с «Болоньей». В итоге уступила со счётом 2:3, однако тут нужно учитывать сразу несколько факторов. Прежде всего с 34-й минуты играли в меньшинстве. Правда, в дебюте второго тайма арбитр уравнял составы. К 74-й минуте встречи новичок лидировал, 2:1. Однако дважды пропустил. В конце даже дождался численного преимущества, но времени не хватило.

Интересно, что в прошлом сезоне «Салернитана» была одной из наименее забивающих команд всей Серии Б. При этом в турнирной таблице финишировала второй. Состав по понятным причинам очень скромный, так что будет любопытно проследить за развитием событий. Многое решит оборона.

Накануне очной встречи соперники испытывают некоторые проблемы с составом. Жозе Моуринью не сможет рассчитывать на Криса Смоллинга, Леонардо Спинаццолу и Николо Дзаньоло. В составе «Салернитаны» на поле не выйдет удалившийся в первом туре Стефан Страндберг. Потери римлян кажутся значительно серьёзнее, однако и глубина состава у «Ромы» на другом уровне. Пространство для манёвра имеется.

Пока Шомуродов выходит по большей части в еврокубках и кубковых матчах, однако на игру с «Салернитаной» Эльдор вполне может выйти и в основном составе. Слишком уж высока эффективность на старте сезона. Новичок Серии А станет идеальной жертвой для узбекского форварда, нужно только получить качественную передачу от партнёров.

В трёх официальных матчах сезона подопечные Жозе Моуринью одержали три победы с общим счётом 8:2. Португалец стал вторым тренером в истории римского клуба, кому удался такой дебют. Кажется, Особенный не собирается останавливаться и итогом игры со скромной «Салернитаной» должна стать четвёртая победа для джаллоросси. Пару голов римляне должны сообразить.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Салернитана» — «Рома» 29 августа 2021 года

Жозе Моуринью дважды выигрывал чемпионат Италии, но оба раза делал это с «Интером». Теперь же португалец приехал в Рим, пока дела идут замечательно. Главные претенденты на скудетто в лице «Ювентуса» и того же «Интера» потеряли своих ключевых игроков, а значит, всё в руках Жозе. Допускать осечки с аутсайдерами нельзя.

Ставка: индивидуальный тотал «Ромы» больше 2 гола за 2.02.