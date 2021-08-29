Даниил Медведев — Ришар Гаске. Прогноз: первая ракетка России даже не вспотеет

В 2021 году Медведев выиграл на харде почти в пять раз больше матчей, чем Гаске.

31 августа Даниил Медведев и Ришар Гаске сыграют в матче первого круга Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 04:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева — коэффициент на его победу составляет 1.03. На успех Гаске можно поставить за 14.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Даниил Медведев — Ришар Гаске 31 августа 2021 года

Аналитики не считают, что матч Даниил Медведев — Ришар Гаске получится упорным: ставки на тотал больше 29.5 гейма принимаются за 2.10, тотал меньше 29.5 гейма оценён коэффициентом 1.66. Ставки на пятый сет принимаются за 9.00.

Анализ матча US Open Даниил Медведев — Ришар Гаске (31.08.2021)

Пришло время Открытого чемпионата США. Последний турнир «Большого шлема» в этом году, стартует завтра. В мужской одиночной сетке выступят сразу пять представителей России — к уже закрепившимся в посеве Даниилу Медведеву, Андрею Рублёву, Карену Хачанову и Аслану Карацеву добавился Евгений Донской, преодолевший квалификацию.

Второй ракетке мира с ходу выпал Ришар Гаске. Опытный француз одно время входил в топ-10 мирового рейтинга, но в последние годы выступает не столь успешно. Впрочем, вывеска довольно громкая. Хотя букмекеры не видят тут никакой интриги, абсолютно не сомневаясь в победе Медведева.

Интересно, что Ришар и Даниил играли друг с другом всего дважды, при этом каждый выиграл по одному матчу. Обе игры состоялись на харде, в проигранном матче Медведев не сумел зацепиться даже за сет. Зато выигрывать россиянину пришлось в волевом стиле — 3:6, 6:3, 6:0 на соревнованиях в Санкт-Петербурге в 2020 году.

Казалось бы, соперник неудобный. Совсем другие мысли приходят в голову после того, как смотришь на подготовку теннисистов к US Open. Россиянин выиграл престижный «Мастерс» в Торонто, после чего пробился в полуфинал ещё одного турнира категории ATP-1000 в Цинциннати.

У Гаске на этих соревнованиях набежало всего две победы. Также Ришар выступил на мелком турнире в Уинстон-Сейлеме. Особых успехов не добился. Обыграл Егора Герасимова (два тай-брейка) и Даниэля Эванса (один тай-брейк). В четвертьфинале в двух партиях уступил финну Эмилю Руусувуори.

Ещё более внушительным преимущество Медведева выглядит, если взглянуть на статистику хардовых матчей в 2021 году — скромнейшие 6:4 у Гаске против 25:4 у россиянина. Должны ли возникать хоть какие-то вопросы после изучения статистики? Очевидно, нет.

Нельзя забывать и о регулярных травмах Гаске, из-за которых француз пропустил большую часть сезонов-2019 и 2020. А ведь речь заходит о пятисетовом формате, нагрузка на организм солидная. Потому различные проблемы со здоровьем здесь довольно часто выходят на первый план.

Тяжело предсказать, с каким счётом завершится матч, в котором есть очевидные фаворит и аутсайдер. Тем не менее уровень игры Медведева на американском харде так высок, что сравниться с ним сейчас мало кто может. Новак Джокович — фаворит, это понятно. А вот второе место в числе фаворитов Даниил занимает по праву.

Минусовая фора на россиянина выглядит логично. Правда, планка установлена довольно высоко. Но опытный француз вряд ли сможет выдержать темп второй ракетки мира. На наш взгляд, в одной из партий Гаске сумеет навязать борьбу, но не более того. Значит, фора (-8.5) гейма способна доехать. Мощной подачи у Ришара нет, брейк-пойнты должны появляться часто.

Ставки на матч US Open Даниил Медведев — Ришар Гаске 31 августа 2021 года

Отсутствие на US Open Рафаэля Надаля и Роджера Федерера существенно повышает шансы на успех других теннисистов. Медведев и без того входил в число фаворитов, а уж теперь и вовсе должен добираться минимум до финала. На старте турнира у россиянина не должно возникнуть никаких проблем. Опытный Гаске сейчас не столь хорош.

Ставка: победа Медведева с форой (-8.5) за 1.76.