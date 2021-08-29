Андрей Рублёв — Иво Карлович. Прогноз: россиянин отправит 42-летнего великана домой

30 августа Андрей Рублёв и Иво Карлович сыграют в матче первого круга Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Рублёва — коэффициент на его победу составляет 1.03. На успех Карловича можно поставить за 15.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Андрей Рублёв — Иво Карлович 30 августа 2021 года

Аналитики считают, что матч Андрей Рублёв — Иво Карлович получится упорным: ставки на тотал больше 31.5 гейма принимаются за 1.73, тотал меньше 31.5 гейма оценён коэффициентом 2.01. Ставки на пятый сет принимаются за 8.25.

Анализ матча US Open Андрей Рублёв — Иво Карлович (30.08.2021)

На пороге последний турнир «Большого шлема» 2021 года. US Open стартует завтра, 30 августа. В мужской одиночной сетке сыграют сразу пять представителей России — к уже закрепившимся в посеве Даниилу Медведеву, Андрею Рублёву, Карену Хачанову и Аслану Карацеву добавился Евгений Донской. Он пробился через квалификацию.

Самого интересного соперника по первому раунду жеребьёвка подкинула Рублёву. В первый игровой день пятый сеяный сразится с 42-летним Иво Карловичем. Любой матч с легендарным хорватом по умолчанию привлекает внимание. А уж если с ним встречается представитель России, пропустить игру попросту нельзя.

Андрей и Иво ранее друг с другом не пересекались, однако вряд ли это чем-то поможет или как-то помешает россиянину. Игровой стиль Карловича всем прекрасно известен — сумасшедшая подача. И на этом, собственно, всё. Возвращаешь мяч на его половину — половина дела сделана. Очевидно, что Андрей прекрасно это понимает.

Лучшим результатом Карловича на US Open является выход в четвёртый раунд. И оформил Иво его в достаточно почтенном возрасте — в 2016 году теннисисту было 37 лет. Уже в этом году хорват выиграл в Нью-Йорке три матча квалификации. Хотелось бы сказать, что это поможет ему приноровиться к кортам, но это не совсем так.

В случае с ветераном тура дополнительные матчи, скорее, отнимут силы, которых у Карловича не так много. Всё же 42 года — это очень много по меркам профессионального тенниса. Особенно для человека ростом 213 см. Пусть его стиль игры и не предполагает постоянного движения.

Открытый чемпионат США, вероятно, является любимым крупным турниром Рублёва. Именно в Нью-Йорке засияла звезда молодого россиянина. В 2017 году в 19-летнем возрасте он пробился в четвертьфинал мэйджора. В 2020 году это достижение было повторено, а уже на грядущем турнире он наверняка сделает максимум для того, чтобы улучшить результат.

Способствует хорошему выступлению Андрея и ситуация на турнире в целом. В этом году в Нью-Йорк не приехали Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, за счёт чего Рублёв получил пятый номер посева. Ближайший соперник категории «топ» — Стефанос Циципас. С ним россиянин может встретиться только в четвертьфинале.

Что касается конкретно матча Рублёв — Карлович, то вряд ли у молодого россиянина возникнут какие-то проблемы с ветераном ATP-тура. Существуют большие сомнения, что Иво сможет пробить даже тот минимальный тотал, который букмекеры дают на матч. Именно такую ставку мы и предлагаем, веря в игру на приёме россиянина.

Могучий хорват вполне может добраться до одного тай-брейка, но подавать в течение трёх сетов на высоком уровне ему в последнее время удаётся редко. Значит, возможности на приёме у Андрея возникнут. Потому встреча первого раунда вряд ли затянется. Три партии, около 28-31 гейма.

Ставки на матч US Open Андрей Рублёв — Иво Карлович 30 августа 2021 года

Рублёв настроен показать максимальный результат на предстоящем US Open. Россиянин должен как минимум добираться до четвертьфинала, а первый круг станет обычной тренировкой. Уверенный старт мэйджора россиянину обеспечен. Карлович мощно подаёт, но и только.

Ставка: тотал меньше 31.5 гейма за 2.01.