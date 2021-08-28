«Реймс» — «ПСЖ». Лионель Месси покорит Францию в рекордные сроки

29 августа состоится матч третьего тура чемпионата Франции «Реймс» — «ПСЖ». Начало встречи — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех клуба из Реймса оценён экспертами в 14.00. Ставки на ничью принимаются за 7.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Реймс» — «ПСЖ» 29 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Франции «Реймс» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.83. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз матча 3-го тура чемпионата Франции «Реймс» — «ПСЖ» (29.08.2021)

Лето 2021 года завершается, совсем скоро на пороге объявится сентябрь. Впрочем, это не повод расстраиваться, ведь футбольный сезон только разгорается. Топовые европейские чемпионаты ещё не успели разогнаться как следует, но уже вынуждены уходить на запланированный перерыв для национальных сборных.



Французская Лига 1 стартовала одной из первых среди топовых европейских чемпионатов, а потому к концу августа добралась до четвёртого тура. Программа завершится 29 августа сразу семью встречами. Разумеется, всё внимание футбольных болельщиков будет приковано к поединку «Реймс» — «Пари Сен-Жермен», который пройдёт на стадионе «Огюст Делоне II».



Дело в том, что новичок парижан Лионель Месси должен дебютировать за новую команду именно в четвёртом туре чемпионата Франции. Аргентинец подписал контракт 10 августа, но пока не сыграл ни минуты. Надо было набрать форму после утомительного сезона. Знаменательным этот матч должен стать и по той причине, что в строй возвращается Неймар. Они с Месси не играли вместе с 2017 года.



Это отличная новость для Маурисио Почеттино, поскольку в линии нападения столичного клуба без потерь не обошлось. Во-первых, ситуация с переходом Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» остаётся неразрешённой, а его участие в матчах под вопросом. Во-вторых, полезный Мойзе Кин вернулся в «Эвертон», а Мауро Икарди получил травму.



В общем и целом у «ПСЖ» пока всё складывается отлично. Уже через пару недель выступать на групповом этапе Лиги чемпионов, а в чемпионате Франции — первое место. За три тура парижане набрали девять максимально возможных очков, забив ровно десять мячей. Пропустили, правда, пять, для железного претендента на титул многовато. Но лидировать в таблице это не мешает.



Едва ли что-то изменится и после четвёртого тура. «Реймс» в прошлом сезоне под руководством Давида Гуйона даже играл в квалификации Лиги Европы, но в Лиге 1 занял унылое 14-е место, отстав от девятой строчки на 10 пунктов. Поражений было сравнительно немного, но меньшее количество побед одержал только глубокий аутсайдер «Дижон».



Место главного тренера занял испанец Оскар Гарсия, пока красно-белые в чемпионате Франции не проигрывают. Но и не выигрывают. В трёх турах скатали три ничьи: с «Ниццей» (0:0), «Монпелье» (3:3) и «Метцем» (1:1). Восхищаться четырьмя забитыми мячами не стоит, на деле всё не так гладко, как может показаться.

В створ ворот «Ниццы» так ни разу не попали за 90 минут. «Монпелье» же в принципе хорошо играет в атаке, но безобразно — в обороне. А «Метц» — просто середняк чемпионата. При этом лучший бомбардир «Реймса» прошлого сезона Булайе Диа отправился в «Вильярреал» за приличные деньги, а хорошей замены ему пока не видно.



В пользу «Пари Сен-Жермен» играет ещё и статистика личных встреч. Достаточно сказать, что в семи последних случаях парижане одержали пять побед с общим счётом 17:2. При таких раскладах Ф2 (-2) за 2.00, на наш взгляд, выглядит интересно. Вполне можно рискнуть и проверить голы Неймара и Месси, но коэффициенты тут скромнее. Дебют аргентинца должен пройти максимально комфортно: соперник скромный, а сам Лео способен делать разницу даже после долгого простоя.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Реймс» — «ПСЖ» 29 августа 2021 года

В «ПСЖ» большой праздник — ожидается дебют Лионеля Месси. Плюс возвращается в строй Неймар. Соперник подходящий. У «Реймса» всё не так уж хорошо с игрой, да и статистика личных встреч полностью на стороне парижан. Три предыдущих матча завершились в пользу последних с общим счётом 9:0. Ждём чего-то похожего и в предстоящей встрече. Минусовая фора на гостей — хороший вариант.



Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-2) за 2.00.