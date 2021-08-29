Энди Маррей — Стефанос Циципас. Прогноз: сэр Энди проверит характер третьей ракетки мира

Букмекеры считают, что у двукратного олимпийского чемпиона практически нет шансов на второй круг US Open.

30 августа Энди Маррей и Стефанос Циципас сыграют в матче первого круга Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 20:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Циципаса — коэффициент на его победу составляет 1.08. На успех Маррея можно поставить за 9.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Энди Маррей — Стефанос Циципас 30 августа 2021 года

Аналитики не считают, что матч Энди Маррей — Стефанос Циципас получится упорным: ставки на тотал больше 32.5 гейма принимаются за 1.97, тотал меньше 32.5 гейма оценён коэффициентом 1.77. Ставки на пятый сет принимаются за 6.25.

Анализ матча US Open Энди Маррей — Стефанос Циципас (30.08.2021)

Завтра стартует последний турнир «Большого шлема» в 2021 году. Более трёх сотен теннисистов на протяжении двух недель будут определять победителей Открытого чемпионата США в различных разрядах. В первом же раунде мужского одиночного разряда зрители получают настоящий топ-матч — третья ракетка мира Стефанос Циципас сыграет с экс первым номером рейтинга ATP и чемпионом US Open — 2012 Энди Марреем.

Букмекеры не оставляют никаких шансов одному из самых знаковых игроков в истории тенниса. Разумеется, этому есть объяснение. Достаточно лишь взглянуть на хардовую статистику Маррея и Циципаса. Энди в 2021 году провёл всего семь успешных матчей на некогда своём любимом покрытии. А вот у Стефаноса набежало аж 23 победы.

Не менее впечатляюще грек выступил и на серии североамериканских турниров, предшествовавших US Open. Сперва Стеф пробился в полуфинал Rogers Cup, где неожиданно уступил американцу Райлли Опелке, а уже неделю спустя играл в 1/2 финала Цинциннати. Там случилось поражение от Александра Зверева. В решающий момент Циципас дрогнул, уступив на тай-брейке третьего сета.

Энди Маррей также выступал на этих турнирах, однако на каждом из них выиграл всего по одному матчу. Также британец выступил в Уинстон-Сэйлеме. Отдал всего два гейма Ноа Рубину, а затем в двух партиях уступил Фрэнсису Тиафо. Впрочем, в первой партии добрался до тай-брейка.

Удивительно, но Циципас, уже более трёх лет входящий в топ-10 мирового рейтинга ATP, на Открытом чемпионате США до сих пор пор не забирался дальше третьего раунда. Предыдущий розыгрыш US Open и вовсе завершился для него трагедией — грек вёл у Борны Чорича 2-1 по сетам и 5:1 в четвёртой партии, однако в итоге проиграл, не реализовав шесть матчболов.

Теперь же Циципас, как кажется, готов к большим свершениям. В 2021 году Стеф успел сыграть в финале «Ролан Гаррос» и полуфинале Australian Open. И даже с учётом поражения в первом раунде Уимблдона стоит отметить, что игра на мэйджорах у грека начала получаться. Кажется, и в Нью-Йорке третий сеяный готов серьёзно пошуметь.

Практика показывает, что молодые теннисисты из первой двадцатки рейтинга зачастую сильно нервничают в первых кругах ТБШ. Полагаем, нас ожидает большое количество ошибок, которыми опытнейший Маррей просто обязан воспользоваться. И тем не менее это совсем не гарантирует британцу итоговый успех.

Безусловно, Энди уже не является грозой нынешнего топа теннисистов и подбирается к завершению карьеры, однако безропотно отдавать матчи на мэйджорах он точно не будет. Разгрома, на который так сильно намекают букмекеры, тут не произойдёт. Возможно, грек даже немного пожалеет двукратного олимпийского чемпиона.

В общем, плюсовая фора на сэра Энди смотрится неплохо. Поверить в сенсацию крайне сложно, однако трудные отношения Циципаса с US Open и неплохое состояние Маррея говорят в пользу борьбы. 10-12 геймов британец наверняка зацепит. Опыт и характер на больших турнирах крайне важны.

Ставки на матч US Open Энди Маррей — Стефанос Циципас 30 августа 2021 года

Вероятно, предстоящий US Open станет одним из последних больших турниров для Энди Маррея. Да, британец постоянно твердит о готовности продолжать борьбу за высокие места в рейтинге, однако реалии говорят об обратном. Тем не менее в желании британцу отказать точно нельзя. И именно это желание поможет Энди сохранить лицо в матче с третьей ракеткой мира.

Ставка: победа Маррея с форой (+8) по геймам за 1.61.