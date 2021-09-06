Карпин набирает очки, но России в Катаре не быть. Так считают букмекеры

Сборная России под руководством Валерия Карпина провела уже два матча. Сначала дома россияне сыграли 0:0 с главным конкурентом по отборочной группе на ЧМ-2022 – сборной Хорватии, а затем на выезде победили Кипр 2:0. В результате сейчас, после половины отборочного цикла, Россия лидирует в своей группе. У команды Валерия Карпина 10 очков, столько же в активе Хорватии, но наша команда забила больше голов.

Однако при всём этом букмекеры считают, что России на чемпионате мира в Катаре не будет. Почему, ведь всё идёт довольно неплохо? Давайте разбираться.

Шансы России поехать в Катар – 35%

Да-да, именно столько. Прямо сейчас сделать ставку на то, что команда Карпина получит путёвку на чемпионат мира, можно с коэффициентом 2.75. При этом поставить на то, что России в Катаре-2022 не будет, можно за 1.45 (65%). При этом шансы России занять первое место в группе оценивают коэффициентом 3.10, в то время как на Хорватию можно сделать ставку с котировкой 1.75.



От Европы на ЧМ-2022 поедет 13 команд. Прямые путёвки получат сборные, которые победят в своих отборочных группах. 10 команд, занявших вторые места в группах, и два победителя групп Лиги наций, лучшие по рейтингу, разыграют ещё 3 места на ЧМ-2022 в стыковых играх. Прямо сейчас эти две команды – Уэльс и Австрия.



Эти 12 команд разделят на 6 полуфиналов, победители которых в трёх финалах определят, кто поедет в Катар. Причём 6 лучших команд из отбора ЧМ-2022 по набранным очкам полуфиналы будут играть дома. Здесь есть приятная новость: даже если бы Россия занимала 2-е место в группе, прямо сейчас она уверенно бы попадала в число сеяных.



Но, как видите, путь со второго места тернист, победить на заказ в двух матчах очень непросто. Поэтому проще всего занять 1-е место в группе. Пока получается. Вот только календарь сейчас скорее не в нашу пользу.



Во-первых, с Хорватией у нас матч на выезде. А там стадион «Максимир» придаст этой команде эмоций. Во-вторых, хорваты выиграли стратегически очень сложный и важный для себя поединок на выезде в Словакии 1:0, благодаря голу Марсело Брозовича на 86-й минуте. Из выездных матчей у хорватов остались только Кипр и Мальта, а вот с Россией, Словакией и Словенией команде Златко Далича играть дома.



У России же впереди выезды в Словению и Хорватию, со Словакией нам играть дома. Как видите, календарь уже не в нашу пользу, хорваты собрали свои очки. Надеяться на подарки не стоит, нужно набирать свои очки и биться в Загребе.

Мальту нужно побеждать как можно крупнее

На повестке дня у команды Карпина матч против Мальты. Соперник не самый сложный, но турнирное положение обязывает забивать как можно больше. А с этим могут возникнуть проблемы.

В победе сомнений, пожалуй, нет. Класс россиян намного выше, коэффициент 1.14 говорит о том, что проблем быть не должно. Но будет ли она крупной? На победу России с форой (-2.5), то есть минимум в 3 мяча, дают коэффициент 2.06, на победу Мальты с форой (+2.5) – 1.82. Во-первых, нужно помнить довольно тяжёлый матч ещё сборной Черчесова с Мальтой на выезде, там получилось 3:1. Во-вторых, не внушает доверия физическое состояние россиян. Последние полчаса игры с Кипром футболисты еле ноги волочили, о чём после матча сказал и Карпин. Сомнительно, что за 3 дня, да ещё и с перелётом ситуацию удастся исправить.



И, тем не менее, всё в ногах наших игроков. Нужно набирать свои очки, побеждать по возможности как можно крупнее и не проиграть в Загребе. Тогда путёвка в Катар из мечты станет реальностью. Будем болеть за наших и оценивать перспективы команды с точки зрения букмекеров дальше. Удачных ставок!