Новак Джокович — Дженсон Бруксби. Прогноз: первая ракетка мира выбьет обидчика Карацева

Серб в четырёх победах от того, чтобы обогнать Надаля и Федерера по количеству титулов ТБШ.

6 сентября Новак Джокович и Дженсон Бруксби сыграют в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Джоковича: коэффициент на его победу составляет 1.03. На успех Бруксби можно поставить за 15.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Новак Джокович — Дженсон Бруксби 6 сентября 2021 года

Аналитики не считают, что матч Новак Джокович — Дженсон Бруксби получится упорным: ставки на тотал больше 29.5 гейма принимаются за 2.00, а на тотал меньше 29.5 гейма — за 1.75. Ставки на пятый сет оценены букмекерами коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз матча US Open Новак Джокович — Дженсон Бруксби (06.09.2021)

Вторая неделя мэйджора берёт разбег, на US Open некоторые участники добрались до четвёртого круга. Надо признать, далеко не каждому талантливому теннисисту удаётся добраться до этой стадии. А вот Дженсон Бруксби сумел сделать это уже в 20-летнем возрасте. Впрочем, 1/8 финала турнира, вероятно, станет максимумом для американца. Ведь впереди сам Новак Джокович.

Путь Бруксби в четвёртый раунд простым назвать язык не повернётся. Победа над Микаэлем Имером в первом круге оказалась вполне ожидаемой, но успех в игре с соотечественником Тейлором Фритцем уже стал небольшой сенсацией. А в следующем раунде теннисист вовсе сумел пройти Аслана Карацева, хотя россиянин вёл 2-1 по сетам. Достойно.

Что касается Джоковича, то серб особых проблем в Нью-Йорке пока не испытывает. Подарил лишь два сета своим соперникам. Хольгеру Руне и Кею Нисикори, по одному на брата. В остальном — пока всё отлично. Именитый спортсмен абсолютно закономерно вышел в четвёртый круг US Open. Скорее всего, пройдёт и дальше. Оппонент более чем по силам.

Конечно, Бруксби неплохо подготовился к домашнему мэйджору. На североамериканских турнирах провёл девять матчей, в которых набежало шесть побед и три поражения. Отдельно стоит отметить выход в полуфинал соревнований в Вашингтоне, где обыграл Феликса Оже-Альяссима, Фрэнсиса Тиафо и Кевина Андерсона. Добротная коллекция скальпов.

Новак Джокович же после Олимпийских игр в теннис играл только лишь на тренировках. Хотя, учитывая высокий уровень мастерства серба и его немалый опыт выступлений (всё же спортсмену уже 34 года), и этого должно оказаться вполне достаточно для успеха. Тем более что разница в возрасте с предстоящим соперником — 14 лет.

При этом Дженсон Бруксби не обладает ни мощной подачей, ни какими-то другими особыми навыками, которые могли бы помочь ему обыграть столь серьёзного противника. Выиграть у Джоковича в затяжных розыгрышах на задней линии по силам лишь некоторым теннисистам мира. А Бруксби — 99-й номер рейтинга ATP — явно не входит в их число.

Снятие с US Open Рафаэля Надаля и Роджера Федерера стало первым подарком для Джоковича, который на всех парах мчится к очередной победе на мэйджоре. Теперь Нью-Йорк покинул Стефанос Циципас. А значит, проблемы у Новака могут начаться лишь в полуфинале, где его потенциальным соперником может стать Александр Зверев.

Дальше самый именитый соперник на пути к триумфу, пожалуй, — Даниил Медведев. Начиная с четвёртого раунда, пора экономить силы и заканчивать встречи как можно быстрее. Поэтому теперь серб едва ли позволит себе расслабиться. А потому, на наш, взгляд, шансов зацепиться у юного Бруксби очень мало. Турнир и без того получился успешным.

Ждём уверенную победу первой ракетки мира. Скорее всего, в трёх партиях. Подача у Бруксби далеко не самая опасная, брейк-пойнты вряд ли заставят себя ждать. Семь-девять геймов за три партии видятся для американца потолком. Потому возьмём победу первой ракетки мира с минусовой форой.

Прогноз и ставки на матч US Open Новак Джокович — Дженсон Бруксби 6 сентября 2021 года

Вряд ли что-то может помешать Джоковичу обыграть Бруксби и выйти в следующий раунд. На кону не только победа на US Open, но и календарный «Большой шлем» — серб может выиграть все четыре мэйджора в 2021 году. Юному американцу просто нечего предложить первой ракетке мира. Потому минусовая фора на Ноле смотрится хорошо.

Ставка: победа Джоковича с форой (-8.5) гейма за 1.75.