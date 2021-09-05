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Новак Джокович — Дженсон Бруксби, 6 сентября 2021 года, прогноз и ставка на матч US Open, смотреть онлайн, прямой эфир

Новак Джокович — Дженсон Бруксби. Прогноз: первая ракетка мира выбьет обидчика Карацева
Никита Сакун
Новак Джокович — Дженсон Бруксби: прогноз на матч
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6 сентября Новак Джокович и Дженсон Бруксби сыграют в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Джоковича: коэффициент на его победу составляет 1.03. На успех Бруксби можно поставить за 15.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Новак Джокович — Дженсон Бруксби 6 сентября 2021 года

Аналитики не считают, что матч Новак Джокович — Дженсон Бруксби получится упорным: ставки на тотал больше 29.5 гейма принимаются за 2.00, а на тотал меньше 29.5 гейма — за 1.75. Ставки на пятый сет оценены букмекерами коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз матча US Open Новак Джокович — Дженсон Бруксби (06.09.2021)

US Open (м). 4-й круг
06 сентября 2021, понедельник. 18:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
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Дженсон Бруксби
99
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби

Вторая неделя мэйджора берёт разбег, на US Open некоторые участники добрались до четвёртого круга. Надо признать, далеко не каждому талантливому теннисисту удаётся добраться до этой стадии. А вот Дженсон Бруксби сумел сделать это уже в 20-летнем возрасте. Впрочем, 1/8 финала турнира, вероятно, станет максимумом для американца. Ведь впереди сам Новак Джокович.

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Путь Бруксби в четвёртый раунд простым назвать язык не повернётся. Победа над Микаэлем Имером в первом круге оказалась вполне ожидаемой, но успех в игре с соотечественником Тейлором Фритцем уже стал небольшой сенсацией. А в следующем раунде теннисист вовсе сумел пройти Аслана Карацева, хотя россиянин вёл 2-1 по сетам. Достойно.

Что касается Джоковича, то серб особых проблем в Нью-Йорке пока не испытывает. Подарил лишь два сета своим соперникам. Хольгеру Руне и Кею Нисикори, по одному на брата. В остальном — пока всё отлично. Именитый спортсмен абсолютно закономерно вышел в четвёртый круг US Open. Скорее всего, пройдёт и дальше. Оппонент более чем по силам.

Конечно, Бруксби неплохо подготовился к домашнему мэйджору. На североамериканских турнирах провёл девять матчей, в которых набежало шесть побед и три поражения. Отдельно стоит отметить выход в полуфинал соревнований в Вашингтоне, где обыграл Феликса Оже-Альяссима, Фрэнсиса Тиафо и Кевина Андерсона. Добротная коллекция скальпов.

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Новак Джокович же после Олимпийских игр в теннис играл только лишь на тренировках. Хотя, учитывая высокий уровень мастерства серба и его немалый опыт выступлений (всё же спортсмену уже 34 года), и этого должно оказаться вполне достаточно для успеха. Тем более что разница в возрасте с предстоящим соперником — 14 лет.

При этом Дженсон Бруксби не обладает ни мощной подачей, ни какими-то другими особыми навыками, которые могли бы помочь ему обыграть столь серьёзного противника. Выиграть у Джоковича в затяжных розыгрышах на задней линии по силам лишь некоторым теннисистам мира. А Бруксби — 99-й номер рейтинга ATP — явно не входит в их число.

Снятие с US Open Рафаэля Надаля и Роджера Федерера стало первым подарком для Джоковича, который на всех парах мчится к очередной победе на мэйджоре. Теперь Нью-Йорк покинул Стефанос Циципас. А значит, проблемы у Новака могут начаться лишь в полуфинале, где его потенциальным соперником может стать Александр Зверев.

Дальше самый именитый соперник на пути к триумфу, пожалуй, — Даниил Медведев. Начиная с четвёртого раунда, пора экономить силы и заканчивать встречи как можно быстрее. Поэтому теперь серб едва ли позволит себе расслабиться. А потому, на наш, взгляд, шансов зацепиться у юного Бруксби очень мало. Турнир и без того получился успешным.

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Ждём уверенную победу первой ракетки мира. Скорее всего, в трёх партиях. Подача у Бруксби далеко не самая опасная, брейк-пойнты вряд ли заставят себя ждать. Семь-девять геймов за три партии видятся для американца потолком. Потому возьмём победу первой ракетки мира с минусовой форой.

Прогноз и ставки на матч US Open Новак Джокович — Дженсон Бруксби 6 сентября 2021 года

Вряд ли что-то может помешать Джоковичу обыграть Бруксби и выйти в следующий раунд. На кону не только победа на US Open, но и календарный «Большой шлем» — серб может выиграть все четыре мэйджора в 2021 году. Юному американцу просто нечего предложить первой ракетке мира. Потому минусовая фора на Ноле смотрится хорошо.

Ставка: победа Джоковича с форой (-8.5) гейма за 1.75.

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