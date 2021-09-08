Польша – Англия, Исландия — Германия и другие матчи. Что смотреть 8 сентября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубный сезон перемежается матчами сборных, стартует КХЛ, в разгаре US Open. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 8 сентября.

На что ставить в футболе 8 сентября

Сегодня последний день сентябрьских матчей сборных в европейском отборе на ЧМ-2022. Самые яркие вывески дня – Польша – Англия и Исландия – Германия. В первом матче поляки постараются вернуть интригу в отборочной группе или хотя бы стать первыми, кому удастся отобрать очки у команды Гарета Саутгейта. Германия же проэкзаменует Исландию, с Лихтенштейном и Арменией у команды Ханса-Дитера Флика никаких проблем не возникло.



Сборная Беларуси в Казани сыграет с Бельгией. На выезде белорусы получили 0:8, посмотрим, удастся ли им сыграть лучше в ответном матче на нейтральном поле. С Уэльсом 3 дня назад получилось совсем неплохо, несмотря на поражение 2:3. Сборная Италии принимает Литву, а Испании предстоит матч с командой Косово.

На что ставить в хоккее 8 сентября

Чемпионат КХЛ порадует нас сегодня шестью матчами. Стартует день поединком «Барыс» — «Амур», затем нас ждёт суперматч «Ак Барс» — ЦСКА, «Северсталь» примет «Адмирал», а московское «Динамо» — «Авангард». Рижские динамовцы сразятся с «Трактором», а СКА будет играть с «Автомобилистом».



Кроме того, 5 матчей пройдёт в ВХЛ и 4 – в МХЛ. Можно также делать ставки на матчи чемпионатов Латвии и Чехии, а также на игры Кубка Швеции.

На что ещё ставить 8 сентября

На US Open продолжаются четвертьфиналы. Александр Зверев, который находится сейчас если не на пике формы, то близко к нему, сыграет с представителем ЮАР Ллойдом Харрисом, а Новак Джокович скрестит ракетки с Маттео Берреттини. У женщин Эмма Радукану будет играть с Белиндой Бенчич, а Каролина Плишкова – с Марией Саккари.



На чемпионате Европы по волейболу сборная России завершит групповой этап матчем с Северной Македонией. Впереди у команды переезд в Польшу, где пройдёт стадия плей-офф.