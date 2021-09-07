Польша — Англия. Так кто же круче — Кейн или Левандовски?

8 сентября состоится матч шестого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Польша — Англия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на Англию в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех Польши оценён экспертами в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Польша — Англия 8 сентября 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Польша — Англия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.74. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. А поставить на «обе забьют» можно за 2.14.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Польша — Англия (08.09.2021)

Сентябрьская международная пауза подходит к концу, в ближайшие выходные в строй вернутся национальные чемпионаты. Долгожданная английская Премьер-лига начнётся в субботу, а в среду лучшие игроки чемпионата Англии попытаются поставить точку в борьбе за прямую путёвку в Катар. Пока дела идут замечательно.

Подопечные Гарета Саутгейта на выезде сразятся с командой Польши — основным конкурентом по группе I. Впрочем, борьбой за первое место на данный момент это можно назвать лишь условно. Англичане опережают соперника на пять очков, а в случае победы отрыв будет составлять и вовсе восемь пунктов. Это будет означать фактический выход финалистов минувшего Евро на очередной крупный турнир.

Первая очная встреча состоялась в конце мая 2021 года и завершилась не самой простой победой Англии — 2:1. На гол Кейна с пенальти поляки сумели ответить мячом Модера, однако за пять минут до конца основного времени точку поставил Гарри Магуайр. Что касается самой игры, то преимущество англичан оказалось более чем солидным. Результат справедлив.

В целом Англия в отборочном цикле пока не только не проигрывала, но даже не теряла очков — пять побед из пяти возможных. Польша же умудрилась не только проиграть фавориту группы, но и потерять очки с Венгрией. Более того, бело-красные и вовсе были близки к поражению — спас команду, конечно же, блистательный Роберт Левандовски.

Удивительно, как мало голов в предстоящей игре ожидают букмекеры. Ставка на классический тотал больше 2.5 мяча идёт за коэффициент выше двойки, при этом обе стороны в последнее время редко мучают зрителей. В пяти предыдущих матчах сборной Англии минимальный тотал не был пробит лишь дважды, да и то речь идёт о битвах в плей-офф Евро с Данией (полуфинал) и Италией (финал). Две последние игры отборочного цикла и вовсе завершились разгромами с их стороны — 4:0.

У сборной Польши показатели даже веселее. Лишь в двух играх из десяти последних было забито менее трёх мячей. В прошлых двух матчах отбора поляки и вовсе суммарно забили 11 голов. Да, соперники были не самые солидные (Албания и Сан-Марино), но тем не менее. Роберт Левандовски на старте сезона находится в прекрасной форме.

Далеко не факт, что в важнейшем для себя матче соперники порадуют зрителей целой россыпью забитых мячей, однако посмотреть там явно будет на что. Быстрый гол подопечных Саутгейта и вовсе должен максимально взбодрить игру, которая и без того обещает быть весёлой. Ставка на тотал больше 2.5 гола видится отличным вариантом для предстоящего события.

Даже ничья фактически лишит поляков надежд на первое место в группе и прямое попадание в Катар. В то же время англичане после чемпионата Европы стараются действовать смелее. Ну и наличие двух блистательных форвардов, конечно. Роберт Левандовски и Гарри Кейн способны создать гол из воздуха.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Польша — Англия 8 сентября 2021 года

В сборной Польши достаточно крепких футболистов, а наличие в составе Роберта Левандовского говорит само за себя. Добавим сюда домашний стадион и последний шанс зацепиться за первое место в группе, что лишь подстегнёт поляков. Что касается Англии… Это же Англия, финалист минувшего Евро. Кто-кто, а эти парни свой гол найдут, не сомневайтесь.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.25.