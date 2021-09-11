«Лидс» — «Ливерпуль». Прогноз: Юргена Клоппа смелостью Бьельсы не испугать

12 сентября состоится матч четвёртого тура чемпионата Англии «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на «Ливерпуль» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех «Лидса» оценён экспертами в 4.45. Ставки на ничью принимаются за 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лидс» — «Ливерпуль» 12 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. А поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Лидс» — «Ливерпуль» (12.09.2021)

Большая часть матчей четвёртого тура чемпионата Англии состоится уже сегодня, однако в воскресенье скучать тоже не придётся. Например, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе местный «Лидс Юнайтед» будет принимать «Ливерпуль». Противостояние прелюбопытное, соперники вряд ли оставят вернувшихсяся на трибуны зрителей без шоу.

В прошлом сезоне соперники успели встретиться дважды, «Лидс» смотрелся более чем достойно в обоих случаях. В первом круге подопечные Марсело Бьельсы устроили проверку на прочность красным, отдали победу лишь за две минуты до конца основного времени (3:4). Зато во втором круге умудрились наиграть на очки (1:1).

Однако новый сезон у «павлинов» пока складывается в отрицательном ключе, о победах приходится только мечтать. Скатали две ничьи и потерпели унизительное поражение от «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:5. У манкунианцев тогда залетало всё, а зажигали Бруну Фернандеш и Поль Погба.

Тем не менее, Бьельса вместе со своим «Лидсом» по-прежнему старается играть сам и даёт играть другим. За три игры в чемпионате Англии отличились четыре раза, а пропустили — сразу восемь. Несомненно, такие цифры только на руку «Ливерпулю», который стабильно кладёт по два мяча за игру. И что важнее — почти не пропускает.

Подопечные Юргена Клоппа не смогли обыграть лишь лондонский «Челси» в третьем туре — встреча завершилась мирными 1:1 на табло. А ведь мерсисайдцы играли в большинстве весь второй тайм! Хотя в двух предыдущих играх забили пять мячей в ворота «Норвича» (3:0) и «Бёрнли» (2:0).

Отдельно отметим, что обе команды имеют существенные кадровые проблемы. Юрген Клопп, например, не сможет рассчитывать на Роберто Фирмино, Такуми Минамино и Джеймса Милнера. Зато ФИФА отменила бан для футболистов, выступавших на этой неделе за сборную Бразилии. Это Алисон и Фабиньо.

В составе хозяев из ключевых потерь можно выделить разве что Робина Коха. Рафинья доступен. К тому же Рафинью Марсело Бьельса вполне может заменить дорогостоящим новичком Дэниэлом Джеймсом. Хотя гораздо важнее в предстоящей встрече уделить внимание обороне.

Дело в том, что «Ливерпуль» является самой бьющей командой АПЛ по итогам трёх туров. За этот период красные нанесли по воротам соперников 70 ударов! Вряд ли с подобным натиском сможет справиться «Лидс», который привык играть свободно и не боится дарить мяч противнику.

Букмекеры дают вполне играбельный коэффициент на победу «Ливерпуля». Можно попробовать. Дать бой «Лидс» в состоянии, но проблемы в обороне до сих пор не решены. Основные лидеры атаки мерсисайдцев в порядке, так что сенсации не ждём.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль» 12 сентября 2021 года

АПЛ в сезоне-2021/2022 обещает быть невероятно интересной. Мы имеем сразу четыре прямых претендента на чемпионство и ещё несколько теневых. «Ливерпуль» — один из главных фаворитов, что и подтвердил старт сезона. «Лидс», конечно, может дать бой, но зацепиться за очки будет сложно.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.74.