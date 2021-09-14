«Интер» — «Реал». При Зидане и Рамосе в Лиге чемпионов такого безобразия не было

15 сентября состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Реал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Интеру»: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.49. Успех «Реала» оценён экспертами в 2.92. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Реал» 15 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Интер» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. А поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Интер» — «Реал Мадрид» (15.09.2021)

Многообещающий розыгрыш Лиги чемпионов стартует во вторник, 14 сентября: нас ждут громкие вывески «Барселона» — «Бавария» и «Челси» — «Зенит». Но среда обещает быть не менее весёлой. Несомненно, особое внимание будет приковано к битве миланского «Интера» и мадридского «Реала». Начало — в 22:00 мск.

Любопытно, что итальянцы встречались с испанцами на групповой стадии Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Как и в этот раз, третьей командой в квартете был донецкий «Шахтёр». Выступление миланцев получилось провальным. Тогда подопечные Антонио Конте заняли последнее место, а обе игры с «Реалом» закончились поражениями: 2:3 на выезде и 0:2 дома.

Новый сезон, теперь уже под руководством Симоне Индзаги, «Интер» начал бодро. Одержал две уверенные победы над «Дженоа» (4:0) и «Вероной» (3:1). Хотя не обошлось и без проблем. Аккурат перед стартом Лиги чемпионов не получилось обыграть «Сампдорию» (2:2). Как итог — лишь четвёртая строчка в турнирной таблице Серии А.

«Реал» в Примере пока лидирует. В активе три победы и ничья в четырёх стартовых турах и промежуточные 10 очков. Столько же у «Валенсии» и «Атлетико». Две недели назад мадридцы добыли непростую победу над «Бетисом» (1:0), а в минувшую субботу со счётом 5:2 разгромили «Сельту».

Таким образом, «Интер» и «Реал» пока не потерпели ни одного поражения в сезоне-2021/2022. Более того, итальянцы вовсе не проигрывают с мая, когда уступили «Ювентусу». Последнее фиаско мадридцев в официальных матчах также случилось в мае: запоминающиеся 0:2 в Лондоне от «Челси» и вылет из Лиги чемпионов.

Также стоит отметить солидную результативность команд. Миланцы, например, в трёх турах Серии А забили девять голов, плюс уже на протяжении 13 матчей подряд отправляют в ворота соперников минимум два мяча. Испанцы же наколотили 13 голов в четырёх прошлых играх. Кажется, очная встреча должна получиться жаркой.

Обе стороны испытывают проблемы с составом накануне старта в Лиге чемпионов, но у гостей они более серьёзные. Карло Анчелотти может остаться сразу без семи игроков основы, в числе которых Дани Себальос, Тони Кроос, Марсело, Ферлан Менди, Гарет Бэйл и Давид Алаба. Очень опасно.

У «Интера» потери чуть скромнее: хозяева не ждут появления на поле Кристиана Эриксена и Стефано Сенси. Другое дело, что ключевым для «сливочных» может стать отсутствие разве что Крооса и Алабы. Другие игроки, находясь в оптимальных кондициях, далеко не всегда выходят даже на замену.

На данный момент ни одна из команд не может похвастаться надёжной обороной, тогда как в атаке и та и другая играть умеет и любит. Судя по всему, нас ожидает весьма результативный матч. Берём тотал больше и наслаждаемся ярким футболом в исполнении грандов. Коэффициент на ТБ 3 мяча приличный.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Реал» 15 сентября 2021 года

Ближайшие девять месяцев мадридский «Реал» планирует играть с Давидом Алабой и Начо в центре обороны. Вопросы по связке имелись и до этого, а ведь участие Алабы в предстоящем матче под вопросом. «Интер» даже без Лукаку продолжает штамповать голы, мало не покажется мадридцам и теперь. Ждём результативную встречу.

Ставка: тотал больше 3 мяча за 2.23.