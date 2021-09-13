«Барселона» — «Бавария». Не 2:8, но тоже больно

14 сентября состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Баварии»: поставить на победу гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01. Успех «Барселоны» оценён экспертами в 3.45. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» 14 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Барселона» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. А поставить на «обе забьют» можно за 1.46.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» (14.09.2021)

Возвращается всеми обожаемая Лига чемпионов, и возвращение это обещает быть эпичным. В первом же туре группового этапа нас ожидают несколько топовых противостояний. Однако ошибиться с самой громкой афишей просто нельзя. Ведь на стадионе «Камп Ноу» сойдутся «Барселона» и «Бавария».

Звёздные коллективы попали в достаточно проходной квартет, где также выступят «Бенфика» и киевское «Динамо». Тем не менее, в Лиге чемпионов случиться может что угодно, поэтому набирать очки необходимо с первых же туров. Киевляне сильно уступают по уровню исполнителей, а вот португальцы однозначно способны на сюрприз.

«Барса» и «Бавария» играют друг с другом более чем регулярно. Лишь за последние десять лет соперники пересеклись семь раз. Если брать только официальные встречи (их набежало пять), преимущество мюнхенского клуба более чем впечатляющее — четыре победы при единственном поражении.

Более того, практически все победы «Баварии» стали настоящим издевательством над командой, в которой выступал Лионель Месси и другие звёзды мирового футбола. Взять хотя бы полуфинал Лиги чемпионов сезона-2012/2013, когда каталонский гранд был унижен как дома (0:3), так и на выезде (0:4).

А четвертьфинал позапрошлого сезона помните? Домашняя победа «Баварии» со счётом 3:2 точно не была для «Барселоны» приговором, однако в ответном матче случилось настоящее надругательство — исторические 8:2 в пользу мюнхенцев с дублями Томаса Мюллера и Филиппе Коутиньо.

Совершенно не удивительно, что и сейчас «Бавария» считается у букмекеров фаворитом. Немецкая машина по-прежнему сильна, тогда как каталонцы лишились главного актива — Лионель Месси переехал в Париж. Что до лидера «Баварии» Роберта Левандовского, то он как вино — с годами становится лишь лучше. В девяти матчах сезона поляк забил 11 голов, да ещё и четырежды партнёрам ассистировал.

В национальных чемпионатах оба коллектива выглядят уверенно: у «Баварии» 10 очков в четырёх турах, у «Барсы» семь баллов в трёх матчах. Другое дело, что уровень соперников сопоставить тяжело — каталонцы обыграли «Хетафе» и «Реал Сосьедад», тогда как подопечные Юлиана Нагельсмана успели одолеть дортмундскую «Боруссию» (3:1) и «РБ Лейпциг» (4:1). То есть главных конкурентов по Бундеслиге.

Огромные проблемы «Барселона» испытывает и в кадровом плане. С «Баварией» точно не сыграют Серхио Агуэро, Мартин Брейтуэйт, Усман Дембеле, Серджино Дест, Ансу Фати и Серхи Роберто. Практически каждый из потерянных игроков вполне мог занять место в стартовом составе.

У немцев всё проще — под вопросом остаётся участие Сержа Гнабри, точно не сыграют Корентин Толиссо и Кингсли Коман. Рабочие моменты, с которыми Нагельсман обязан справляться за счёт глубины состава. Вариантов достаточно, а главное — лидеры находятся в хорошей форме. Минувший тур чемпионата Германии это доказал.

Центр обороны «Барселоны» Жерар Пике — Рональд Араухо смотрится приятной новостью для Роберта Левандовского. Кажется, нынешний состав «Барселоны» не готов конкурировать со столь мощным во всех отношениях оппонентом. Победа немецкого гранда за коэффициент выше «двойки» смотрится более чем выгодно.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» 14 сентября 2021 года

Даже с Лионелем Месси в составе «Барселона» раз за разом проваливалась в матчах с «Баварией». Без великого аргентинца перспективы каталонцев выглядят очень и очень туманно. Кажется, «блаугранас» на время выпадут из числа постоянных претендентов на победу в Лиге чемпионов. «Бавария» же в полнейшем порядке. И чужим полем её не удивить.

Ставка: победа «Баварии» за 2.01.