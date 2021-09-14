«Спартак» — «Легия». Момент истины для Руя Витории

15 сентября состоится матч группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Легия». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.91. Успех «Легии» оценён букмекерами коэффициентом 4.20. Поставить на ничью предлагают за 3.82.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия» 15.09.2021

Букмекеры не уверены, что матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.81.

«Спартак» — «Легия»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 15 сентября 2021 года

Ситуация у «Спартака» чертовски интересная. По сути, первый же матч Лиги Европы становится ключевым. Ведь группа попалась сложная. «Лестер Сити» и «Наполи» — это клубы другого уровня. Можно подумать, что англичане и итальянцы бросят все силы на национальные чемпионаты, а в Лиге Европы будут играть вторыми составами.

На деле рассчитывать на подобное отношение не стоит. Достаточно посмотреть на минувший сезон. Тогда эти команды тоже выступали в ЛЕ. «Лисы» легко заняли первое место в квартете с «Брагой», «Зарёй» и АЕКом из Афин, который тогда возглавлял Массимо Каррера. 11 очков, прекрасная разница голов (14:5).



«Наполи» вообще выпала одна из самых сложных групп — «Реал Сосьедад», «Фейеноорд», а также хорватская «Риека». Тоже выход в плей-офф с чистого первого места. 11 очков, всего четыре пропущенных мяча и одно поражение. Правда, в Лиге Европы оба коллектива вылетели в первом же раунде плей-офф. Но это уже отдельный разговор.



Глубина скамейки внушительная, даже полуторные составы будут смотреться солидно. В общем, ждать подарков тут не от кого. А это значит, что красно-белым с поляками нужно брать максимум, особенно в родных стенах. И по возможности цепляться с фаворитами.

Осечка на своём поле со слабейшим из соперников сведёт шансы на продолжение борьбы к минимуму. Коротко напомним формат: место в топ-2 выводит в плей-офф Лиги Европы, третья строчка тоже обеспечит евровесну. Правда, только в Лиге конференций.

Букмекеры отдают заметное преимущество москвичам, хотя те начали юбилейный сезон неудачно. Летняя часть вообще обернулась провалом: безнадёжные 0:4 от «Бенфики» в квалификации Лиги чемпионов, пять голов в шести турах чемпионата России и место в нижней части турнирной таблицы.



Так почему же на П1 дают меньше двойки? На то есть две причины. Первая — представительство в сборных в сентябре оказалось скромным, Руй Витория мог работать практически со всей основной обоймой в течение полутора недель. Похоже, это принесло плоды.



По крайней мере, в выходные «Спартак» уверенно разобрался с колючими «Химками» (3:1). Схема с тремя центральными защитниками (правую бровку отдали Мозесу, а Рассказов исполнил правого центрального) себя оправдала. Забили три мяча, практически не пожарили в защите. Можно вспомнить только момент у Глушакова и его же точный удар со штрафного в концовке, где Максименко подвела стенка.

Эсекьель Понсе в хорошем состоянии, Квинси Промес впервые после травмы появился с первых минут и отметился голом. Это не отменяет всех проблем и не гарантирует дальнейших успехов, но даёт повод для оптимизма. В августе не было и этого. Плюс своё поле и поддержка болельщиков (клуб накануне даже просил увеличить квоту до 15 тыс.).

И второй момент. Действующий чемпион Польши тоже не в лучшем состоянии. Сейчас он вообще находится в зоне вылета. Шесть очков в пяти матчах, 16-е место. Справедливости ради остальные провели на две игры больше, ведь встречи «Легии» переносили из-за участия в квалификации Лиги Европы.



И всё же — четыре гола за 450 минут, три поражения в пяти турах. При этом «Легия» пропускала в четырёх предыдущих матчах. Не только от пражской «Славии» в Лиге Европы, но и от «Вислы» со «Шлёнском». Как ни крути, а состояние армейцев сейчас как минимум не лучше.



В то же время стоит добавить, что «Спартак» не пропустил только в одной из семи предыдущих встреч. От несчастного «Урала», который идёт последним в чемпионате России. Вроде бы напрашиваются голы в обе стороны, но повышенная значимость матча наверняка добавит соперникам осторожности. Бороться за плей-офф Лиги Европы в случае поражения будет очень тяжело.

На таком фоне комбинированный вариант 1Х + тотал меньше 3.5 гола с коэффициентом 1.76 выглядит надёжно. Вариант посмелее — лобовая ничья за 3.82. Сойдутся две проблемные и нестабильные команды, которые прекрасно понимают баланс сил в группе. Что-то в духе 1:1 или даже 0:0 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия» 15 сентября 2021 года

Обе команды слабо начали сезон: красно-белые застряли в середине турнирной таблицы РПЛ, поляки вообще находятся в зоне вылета. «Спартак» здорово выглядел в минувшие выходные с «Химками», но говорить о полном выздоровлении после одного крепкого матча преждевременно. Цена ошибки очень высока, шансы проигравшего попасть в топ-2 сведутся к минимуму. Потому ждём довольно аккуратного футбола, в котором шансы хозяев всё же чуть выше.

Ставка: «Спартак» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.76.